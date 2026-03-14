تحدث مهاجم أودينيزي، نيكولو زانيولو، إلى برنامج "Diretta Flashscore" عن مسيرته المهنية وأحلامه وتجربته مع أودينيزي.
زانيولو: "أوديني هي المكان المناسب. كنت غير ناضج في السابق، أما الآن فأشعر أنني أصبحت أكثر نضجاً ولا يمكنني أن أخطئ. روما؟ لا أشعر بأي ندم. أما بالنسبة للمنتخب الوطني..."
أوديني
"خلال مسيرتي، زرت العديد من الأندية الكبرى في المدن المهمة ولعبت معها. لكنني أعتقد أن أوديني، في هذه اللحظة، هي المكان المناسب لإثبات قيمتي. للنمو كرجل، وكشخص، وكلاعب كرة قدم. منذ وصولي إلى هنا، أشعر أن هذا هو مكاني. لأنني ولدت في مدينة صغيرة مثل أوديني، وهي لا سبيتسيا. هذا هو بيئتي الطبيعية؛ إنه أمر يأتي لي بشكل عفوي. العيش في مدينة صغيرة، بدون تشتيت للانتباه، والتركيز فقط على كرة القدم."
"أعتقد أن كل لاعب، في كل مرحلة من مراحل اللعبة، يجب أن يبقى مركزاً لأن كرة القدم ليست فقط ما يحدث على أرض الملعب. أعتقد أن 70% منها هي الحياة خارج الملعب. أن أكون هادئاً مع العائلة، مع الأصدقاء، مع الأشخاص المناسبين. اكتشفت هذا في أوديني. أنا سعيد جدًا بوجودي هنا وباللعب مع أودينيزي. إنه نادٍ كبير وقوي. لم أكن لأتخذ خيارًا أفضل من المجيء إلى هنا".
الضغط
"أعتقد أن مسيرة أي لاعب كرة قدم تشهد فترات صعود وهبوط. في الماضي، تعرضت لإصابتينخطيرتين في الركبة. كان الأمر صعباً، لأن التعرض للإصابة مرتين أمر معقد. في تلك اللحظات، اكتشفت الأشخاص الحقيقيين الذين وقفوا إلى جانبي وساعدوني داخل الملعب وخارجه. الآن ألعب بشكل جيد وأستعيد مستواي. أريد أن أستمر على هذا المنوال. هذا هو الطريق الصحيح."
"كل لاعب يشعر ببعض الضغط. عندما تلعب كرة القدم، هناك ضغط في كل مباراة لتبقى مركزًا وتلعب جيدًا. من الصعب إظهار كل إمكاناتككل يوم أحد. لكنني أدركت الآن أن المهم هو البقاء مركزًا، والحفاظ دائمًا على الحلم والهدف في ذهني. أنا على الطريق الصحيح ولا أريد التوقف. أعتقد أنني ارتكبت أخطاء في حياتي، وأعترف بذلك. لكن الأخطاء أصبحت في الماضي. الآن هناك الحاضر والمستقبل لأعيشهما. أريد أن أستمر في إظهار جودتي وأن أكون على علاقة جيدة مع الجميع. أشعر أنني رجل أكثر بكثير الآن. في الماضي كنت غير ناضج بعض الشيء وكنت أشتت انتباهي بسهولة. الآن لديّ طفلان وزوجة وعائلة. لقد نضجت. إنها مسؤولية. لا يمكنني أن أخطئ بعد الآن، لا من أجل عائلتي ولا من أجلي. لم يعد ذلك ممكناً."
اللاعبات السابقات، المركز والمنتخب الوطني
"أعتقد أن الماضي قد ولى. أحب روما كثيرًا لأن زوجتي من روما، وابني الأكبر من روما، وأنا أحب المدينة. لقد منحوني الكثير من الحب. في الحياة، لكل قصة نهاية. لا أشعر بأي ندم. آمل أن تسير الأمور على نحو أفضل في المستقبل. أريد أن أعيش في روما مستقبلاً لأن زوجتي ترغب في العيش هناك. ليس لدي أي شيء ضد النادي أو المشجعين. سأظل أدعمهم دائمًا. العودة؟ في كرة القدم لا أحد يعرف ماذا قد يحدث، لكنني الآن أركز على أودينيزي. أركز على تحقيق حلمي وحلمنا. الآن أريد أن أستمر على هذا النحو، أن ألعب جيدًا، وأن أساعد وأدعم الفريق، وأن أتبع المدرب والرئيس اللذين يعملان من أجل هذا النادي الرائع. علاوة على ذلك، حلمي الكبير هو المشاركة في كأس العالم مع إيطاليا. إنه أحد أكبر أهدافي وأحلامي".
"اتصالات مع غاتوسو؟ ليس بعد، لكنني أعلم أنه يتابع الجميع. كأس العالم مهم جدًا لكل بلد وكل لاعب. التأهل أمر أساسي. لدينا في مارس مباراتان مهمتان جدًا. أعلم أنه إذا لعبت جيدًا، ربما تأتي الدعوة. أؤمن بذلك. لم أتحدث معه، لكنني أعلم أنه يتابعنا كل يوم أحد".
"مركز جديد كمهاجم؟ نعم، أعتقد أنه مركز يمكنني فيه إظهار قدراتي. أنا لاعب يحب الحرية، وامتلاك الكرة، ومساعدة الفريق، والركض، والدفاع والهجوم. امتلاك المساحة الكافية لحمل الكرة نحو المرمى هو أحد أفضل مهاراتي. المدرب أدرك ذلك، وأنا سعيد جدًا باللعب له وللفريق".