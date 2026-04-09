في عام 2018، صدمت يوفنتوس العالم بالتعاقد مع رونالدو من ريال مدريد مقابل مبلغ تجاوز 100 مليون يورو. في ذلك الوقت، كان البيانكونيري قد هيمن على الدوري الإيطالي (سيري آ) لما يقرب من عقد، وبلغ نهائيين لدوري أبطال أوروبا في السنوات الخمس السابقة. كان من المفترض أن تكون إضافة الهداف التاريخي الأكبر في البطولة القطعة الأخيرة من الأحجية لضمان الهيمنة الأوروبية، لكن هذه الصفقة تزامنت في النهاية مع فترة تراجع وعدم استقرار مالي للعملاق الإيطالي.

وبالعودة إلى قرار جلب رونالدو إلى إيطاليا، أصرّ بارتيتشي على أنه لا يشعر بأي ندم، قائلاً لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "كان ثميناً ليوفي، ومهماً للجميع، تماماً كما كان [جوزيه] مورينيو في روما. البطولة تحتاج إلى لاعبين عظماء. كنا جميعاً نريد دوري الأبطال، وكان بإمكاننا الفوز به في عامنا الأول. لا يزال الإقصاء أمام أياكس عالقاً في ذهني." وعلى الرغم من الاستثمار الكبير، فشل يوفنتوس في تجاوز ربع النهائي خلال السنوات الثلاث التي قضاها رونالدو.