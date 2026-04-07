أشار دي لورينتيس إلى أنه رغم تقديره لقيادة كونتي في نابولي، فإنه يعترف بالجاذبية الفريدة للمنتخب الوطني. وقال، بحسب ما نقل جيانلوكا دي مارزيو: «كونتي إلى المنتخب؟ نعم، أعتقد أنني سأسمح له بالرحيل إذا طلب مني ذلك».

غير أن رئيس النادي عبّر عن شكوك كبيرة بشأن الوضع الحالي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC): «إلى أن يوجد شريك جاد، أعتقد أنه سيمتنع عن أن يتخيل نفسه يقود شيئًا غير منظم بالكامل».