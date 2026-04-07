رئيس نابولي يوجه ردًا قويًا على ارتباطات أنطونيو كونتي بمنصب مدرب المنتخب الإيطالي
دي لورينتيس مستعد لتقاسم منصب المدير الفني
تحدّث دي لورينتيس إلى وسائل الإعلام خلال عرض الفيلم الوثائقي «AG4IN» الخاص بنابولي في لوس أنجلوس، حيث سُئل عن إمكانية انتقال كونتي لتولّي دور مع الآتزوري. وبينما يُعدّ كونتي حجر الزاوية في المشروع الرياضي الحالي لنابولي، ألمح دي لورينتيس إلى أنه لن يكون الشخص الذي سيقف في طريق مثل هذه الخطوة.
سأقرضه
أشار دي لورينتيس إلى أنه رغم تقديره لقيادة كونتي في نابولي، فإنه يعترف بالجاذبية الفريدة للمنتخب الوطني. وقال، بحسب ما نقل جيانلوكا دي مارزيو: «كونتي إلى المنتخب؟ نعم، أعتقد أنني سأسمح له بالرحيل إذا طلب مني ذلك».
غير أن رئيس النادي عبّر عن شكوك كبيرة بشأن الوضع الحالي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC): «إلى أن يوجد شريك جاد، أعتقد أنه سيمتنع عن أن يتخيل نفسه يقود شيئًا غير منظم بالكامل».
الدعم لمالاغو
يأتي الحديث بشأن المنتخب الوطني في وقتٍ تشهده كرة القدم الإيطالية مرحلة انتقالية عقب استقالة غابرييلي غرافينا. ولم يضِع دي لورينتيس وقتًا في تحديد الرجل الذي يعتقد أنه يجب أن يقود الاتحاد إلى حقبة جديدة، إذ وضع ثقله الكبير خلف رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية (CONI) السابق جيوفاني مالاغو.
"سيكون مثاليًا لأن يكون أولًا مفوضًا ثم رئيسًا لاتحاد جديد"، أوضح دي لورينتيس.
ما الذي يأتي بعد ذلك؟
من المرجح أن تظل الشائعات حول تولي كونتي تدريب المنتخب الإيطالي للمرة الثانية موضع نقاش لبعض الوقت. ومع ذلك، فإن ما هو واضح هو أنه سيواصل جهوده للحفاظ على منافسة نابولي على لقب الدوري الإيطالي حتى نهاية الموسم. يحتل «البارتينوبي» حاليًا المركز الثاني في الدوري الإيطالي، متأخرًا بسبع نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، وسيواجهون بارما يوم الأحد المقبل.