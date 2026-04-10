أجرى ميروان سوارسو، رئيس نادي كومو، مقابلة مطولة مع صحيفة «لا بروفينسيا دي كومو»، تناول فيها وتعمق في العديد من القضايا المتعلقة بعالم كومو والمشاريع المستقبلية للنادي اللومباردي، الذي يستعد للانطلاق من جديد بقيادة مدربه سيسك فابريغاس، ولكن على الأرجح بدون نجمه، لاعبه رقم 10 نيكو باز: "نحن لا نفعل أي شيء لنكون مختلفين، لا نجلس حول طاولة ونقرر ما سنفعله بشكل مختلف عن الآخرين. نحن نفعل أشياء نعتقد أنها مفيدة لتحقيق أهدافنا. هل تعرفون ما هو شعار بايرن ميونيخ؟ 'نحن ما نحن عليه'. شعار جميل، علامة على الهوية. نمضي قدماً في طريقنا مقتنعين بأنه الطريق الصحيح، ساعين وراء أهدافنا. تطوير عمل مستدام، مع العلم أننا كيان صغير، نادٍ صغير ومدينة صغيرة، لذا نحتاج إلى رؤية بعيدة المدى، والتطلع إلى الأسواق الخارجية، والترويج للعلامة التجارية".
رئيس كومو يفجر مفاجأة بخصوص فابريجاس ومانشستر سيتي ونيوكاسل .. ويرد على عودة نيكو باز إلى ريال مدريد
الآن أصبح هناك من يتخذ كومو نموذجاً يحتذى به
وقال الإندونيسي: "أعتقد أن كرة القدم، مقارنة بغيرها من المجالات التجارية، تخضع بشكل كبير للعواطف. هل كان كل هذا الجدل، برأيكم، سيحدث لو نجحت إيطاليا في التأهل؟ كان يكفي أن تسجل ركلة جزاء أو لا تسجل، أو ألا يُطرد باستوني. اليوم، ما كان أحد ليكون هنا يتحدث عن هذه الأمور. نحن نحاول بناء شيء متين من خلال مشروع طويل الأمد. ولهذا السبب نثق كثيرًا بالبيانات، لأنها خالية من العواطف".
مستقبل نيكو باز
رد الرئيس المقتضب بخصوص رحيل باز وعودته المحتملة إلى ريال مدريد: "لا أعرف. كما تعلمون، سيكون هناك وقت للحديث عن هذا الأمر".
فابريجاس
أما الحديث عن فابريغاس فكان أكثر طمأنةً بلا شك: "مانشستر سيتي؟ أعتقد أن نيوكاسل يريده أيضًا... قرأت ذلك. لكنني أعلم أننا نتواصل كثيرًا، ونتحدث كثيرًا عن المستقبل، ويتصل بي بشأن اللاعبين للموسم المقبل. نحن على وفاق".
دوفيكاس
"استغرق الأمر ستة أشهر حتى يبرز. وهو الآن ثاني أفضل هداف بعد لاوتارو، لا أعرف إن كنت قد أوضحت ما أعنيه. تختلف المدة التي يستغرقها كل لاعب، ونحن نادٍ يعرف كيف ينتظر. كما كان الحال مع باتورينا. قررنا ألا نضغط عليه، وقد استجاب لذلك".
الملعب الجديد
كما تمت الإشارة إلى الملعب الجديد لفريق كومو: "سنقدم مشروعاً في غضون شهر أو شهرين. سيكون نسخة معدلة من المشروع الأول، بعد أن أخذنا في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها هيئة الإشراف. سنعرضه على البلدية ثم يتم الإعلان عنه للجمهور. في المرة الأولى عقدنا مؤتمراً صحفياً لإعلان نوايانا، أما الآن فهي معروفة جيداً".
هل يُعد «اللعب النظيف المالي» عائقاً أمام المشاركة في البطولات الأوروبية؟
بين الميزانيات وقواعد التوازن المالي (FPF)، لدى سوارسو رؤية واضحة: "نحن مرتاحون. لا توجد أي فريق يلعب في أوروبا كان في دوري الدرجة الثانية قبل عامين. من الطبيعي أن تتاح لنا فرص للتكيف مع المعايير. لكن أريد أن أقول شيئًا. لقد حققنا جميع الأهداف، الرياضية وغير الرياضية، لهذا الموسم. وهذا يعني أنه يمكننا الآن التركيز على الموسم الجديد. لقد رفعنا الإيرادات من 8 إلى 60 مليون، وهذا نتيجة رائعة. لدينا العديد من المشاريع قيد التنفيذ. الملاك راضون جدًا. أنا أتحدث عن استثمارات. أولاً، ليس لدينا ديون مالية، ولا ندين لأي بنوك، وهذا أمر مهم. ثانيًا: قبل عامين كنا في الدرجة الثانية، ومن الواضح أن بناء فريق في الدرجة الأولى يتطلب استثمارات كبيرة. كم عدد اللاعبين الذين اشتريناهم؟ الكثير. لأننا كنا شركة ناشئة. لكن قيمة لاعبينا ارتفعت. ما لا يقل عن أحد عشر لاعباً من لاعبينا رفعوا قيمة النادي. لهذا يمكنني التحدث عن الاستثمار. الآن الهدف هو زيادة منحنى الإيرادات وخفض منحنى النفقات. لدينا فريق شاب جداً، ولا أعتقد أنه سيكون هناك حاجة في المستقبل لإجراء تدخلات ضخمة في سوق الانتقالات. وسنستقر. علينا أن نفهم أن هذه بداية مسار. لنصبح بعد ذلك مستدامين".