Getty Images Sport
ترجمه
رئيس بايرن ميونيخ يستبعد بشكل قاطع رحيل مايكل أوليز وسط شائعات انتقال إلى ريال مدريد مقابل مبلغ مالي ضخم
إيبرل يوجه «لا» متحدية للمهتمين المحتملين
الرسالة الصادرة من أليانز أرينا واضحة بقدر ما هي حازمة: أوليز غير معروض للبيع. وفي مقابلة حديثة مع سكاي ألمانيا، سُئل المدير الرياضي لبايرن مباشرة عن مستقبل الفرنسي بعد موجة من التكهنات ربطته بالانتقال إلى برنابيو وأنفيلد.
جاء رد إيبرل مقتضبًا ومباشرًا. وعندما سُئل عمّا إذا كانت هناك أي إمكانية لرحيل الجناح، قال البالغ من العمر 52 عامًا: "لا، الأمر بسيط نسبيًا: لا". ولم يكن بوسع المسؤول البافاري أن يصوغ موقف النادي بوضوح أكبر، منهياً فعليًا أي آمال قد تكون لدى الأندية المنافسة في انتزاع لاعب كريستال بالاس السابق من بافاريا هذا الصيف.
- Getty Images Sport
تم رفض عرض ريال مدريد الضخم
كان ريال مدريد أكثر الأندية تداولاً في التقارير بوصفه من أبرز المعجبين باللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، إذ زعم البعض أن رئيس لوس بلانكوس فلورنتينو بيريز كان مستعداً للموافقة على عرض ضخم للغاية. وقد أُشير إلى أن بطل إسبانيا كان مستعداً لدفع ما يصل إلى 165 مليون يورو (144 مليون جنيه إسترليني/194 مليون دولار) من أجل الحصول على توقيع أوليس.
ومع ذلك، فإن بايرن لا ينشغل بهذه الأرقام. فقد أفادت تقارير بأن المناقشات الداخلية في مقر النادي خلصت إلى أن حتى المبالغ الفلكية لن تكون كافية لإغرائهم بالبيع. ويُعد هذا الموقف نادراً في سوق الانتقالات الحديثة، لكنه يبرز مدى أهمية أوليس بالنسبة للنادي في طريقه نحو النجاح المستقبلي.
مشروع طويل الأمد في ميونخ
كان إيبرل حريصًا على التأكيد أن النادي ينظر إلى أوليز بوصفه ركيزة أساسية في التشكيلة التي يبنونها تحت قيادة فينسنت كومباني. وقال إيبرل خلال مقابلته: "لدينا مشروع طويل الأمد. مايكل يشعر براحة كبيرة. ويمكنك أن ترى أن الفريق قادر على تحقيق النجاح". ويعتقد المدير الرياضي أن البيئة الحالية للاعب مثالية لتطوره.
كما ألمح رئيس بايرن إلى أن أداء الفريق داخل الملعب سيحدد قدرتهم على الاحتفاظ بمثل هؤلاء النجوم. وأضاف: "إذا لعبنا كرة القدم بهذه الطريقة، فلن تكون هناك أي فرصة لشيء آخر".
- Getty Images Sport
خلف كواليس التعاقد مع أوليزه
وفي الوقت الذي يتطلع فيه إلى المستقبل، أخذ إيبرل أيضًا لحظة للتأمل في مدى سلاسة اندماج أوليسيه في النادي منذ البداية. وكشف المدير أن المفاوضات الأولية كانت مباشرة للغاية، ما وضع الأساس لسعادة اللاعب الحالية في ألمانيا. وقال المدير الرياضي: "كانت المحادثة الأولى مريحة جدًا. أجرينا مكالمة مع جميع المعنيين وتحدثنا كثيرًا عن الأمور الرياضية".
ولا تزال السرعة التي أُبرمت بها الصفقة مصدر فخر لإدارة بايرن. وأشار إيبرل: "عندما قيل لنا إن مايكل يمكنه أن يتخيل نفسه في بايرن، جلسنا معًا وكان كل شيء متناغمًا منذ البداية".