الرسالة الصادرة من أليانز أرينا واضحة بقدر ما هي حازمة: أوليز غير معروض للبيع. وفي مقابلة حديثة مع سكاي ألمانيا، سُئل المدير الرياضي لبايرن مباشرة عن مستقبل الفرنسي بعد موجة من التكهنات ربطته بالانتقال إلى برنابيو وأنفيلد.

جاء رد إيبرل مقتضبًا ومباشرًا. وعندما سُئل عمّا إذا كانت هناك أي إمكانية لرحيل الجناح، قال البالغ من العمر 52 عامًا: "لا، الأمر بسيط نسبيًا: لا". ولم يكن بوسع المسؤول البافاري أن يصوغ موقف النادي بوضوح أكبر، منهياً فعليًا أي آمال قد تكون لدى الأندية المنافسة في انتزاع لاعب كريستال بالاس السابق من بافاريا هذا الصيف.