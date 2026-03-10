أفادت وكالة أسوشيتد برس أن رئيس النادي عالق في قطر بسبب الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط الذي لا يزال يسبب فوضى في السفر الدولي. ولم يتمكن الخليفي، الذي يعد شخصية محورية في أروقة السلطة في بارك دي برانس، من الحصول على رحلة طيران من الدوحة منذ أكثر من أسبوع.

وهذا الوضع يثير شكوكًا كبيرة حول حضوره المباريات القادمة. وقد تطورت هذه الكابوس اللوجستي بسرعة بعد بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير، مما أدى إلى تشديد كبير في المراقبة الجوية في جميع أنحاء المنطقة. ومع اشتداد الحرب الإيرانية، وجد الشيخ خليفة نفسه من بين العديد من الشخصيات البارزة غير القادرة على تجاوز الاضطرابات التي تؤثر حاليًا على أحد أهم مراكز الطيران في العالم.