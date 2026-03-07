Getty Images Sport
رئيس أتلتيكو مدريد يؤكد إلغاء انتقال أنطوان جريزمان إلى أورلاندو سيتي ويشير إلى "سنتين أخريين" مع نجم النادي
جريزمان يبقى في أتلتيكو مدريد
كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مرتبطًا بشدة بالرحيل هذا الشهر، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن مشاركته هذا الأسبوع ضد ريال سوسيداد قد تكون الأخيرة له مع الكولتشونيروس. ومع ذلك، تحدث أليماني قبل مباراة الدوري الإسباني يوم السبت، وأبدى موقفًا حازمًا بأن أفضل هداف في تاريخ النادي لن يغادر.
"لقد أخبرتكم بالفعل أنه سيبقى معنا هذا الموسم وسنتين أخريين. لا أرى أي أخبار مهمة. أنطوان في حالة رائعة، وهو يلعب مباريات رائعة. سيصفقون له كما هو الحال دائمًا. أنا ما زلت على موقفي، لديه عقد، وسيبقى معنا. لقد اكتملت الدائرة وعادنا إلى البداية. إنه يقدم أداءً رائعًا وهذا هو الأهم. سيبقى معنا، وسيواصل معنا، ولا شيء أكثر من ذلك"، صرح أليماني.
- AFP
السعي وراء الميداليات في العاصمة
يقال إن قرار البقاء مدفوع برغبة جريزمان الشديدة في إنهاء فترة جفاف طويلة من الألقاب مع الروجيبانكوس. على الرغم من أنه حقق مكانة أسطورية في العاصمة الإسبانية، إلا أن الفائز بكأس العالم فوت لقب الدوري لعام 2021 خلال فترة وجوده في برشلونة. الآن، مع وصول أتلتي إلى نهائي كأس الملك، يتوق الفرنسي إلى حصد لقب كبير أخير تحت قيادة دييغو سيميوني.
رفض أليماني فكرة أن الانتقال إلى أمريكا الشمالية وشيك، ووصف الشائعات حول انتقالهإلى أورلاندو سيتي بأنها مجرد تكهنات. وشدد على أن المهاجم "يركز على ما هو قادم" في الوقت الذي يمر فيه النادي بفترة حاسمة في الموسم على عدة جبهات، بما في ذلك مباراة الإقصاء الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام ونهائي الكأس المحلية المذكور أعلاه.
سيميوني يدعم مساعده
وقد أثرت حالة عدم اليقين المحيطة بغريزمان حتى على المدرب دييغو سيميوني، الذي كان قد تحدث سابقاً بروح من الاستسلام بشأن مستقبل نجمه. وبعد الفوز في نصف النهائي على برشلونة، تحدث المدرب الأرجنتيني بصراحة عن الوضع قائلاً: "آمل أن يلعب في النهائي؛ فهو يستحق ذلك أكثر من أي شخص آخر. ستبقى موهبته وقدراته معه مدى الحياة. أحبه كثيرًا وأريد له دائمًا الأفضل، لكنني آمل أن يتمكن من اللعب في النهائي".
مع بقاء جريزمان في الفريق، يمكن لأتلتيكو مدريد الاستمرار في الاعتماد على محركه الإبداعي الرئيسي دون الخوف من الاضطرار إلى إعادة بناء هيكله الهجومي في منتصف الموسم.
إدارة عبء العمل
مع اقتراب نهاية الموسم، تطرق أليماني أيضًا إلى سياسة التناوب في التشكيلة، والتي كانت ضرورية نظرًا لمشاركة الفريق في ثلاث مسابقات. وفي معرض حديثه عن الجدول المزدحم، قال: "نحن محظوظون لأننا نضطر إلى التناوب، وهذا يعني أننا نشارك في جميع المسابقات. إنها مشكلة وسبب للحديث عن التناوب، ولكن من الرائع أننا نضطر إلى التناوب".
وفيما يتعلق بالاختلافات في فترات الراحة مقارنة بمنافسيهم، ظل المدير واقعيًا بشأن التحديات المقبلة. "أحيانًا لا يكون لهذا الأمر المتعلق بالأيام علاقة مباشرة بأداء الفريق. نحن نعلم أن يوم الثلاثاء سيشهد مباراة أساسية في الموسم، لكن مباراة اليوم أساسية أيضًا. نحن نحاول الحفاظ على الجميع. ولهذا لدينا فريق كبير"، ختم أليماني.
