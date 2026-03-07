رئيس أتلتيكو مدريد يؤكد إلغاء انتقال أنطوان جريزمان إلى أورلاندو سيتي ويشير إلى "سنتين أخريين" مع نجم النادي

كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مرتبطًا بشدة بالرحيل هذا الشهر، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن مشاركته هذا الأسبوع ضد ريال سوسيداد قد تكون الأخيرة له مع الكولتشونيروس. ومع ذلك، تحدث أليماني قبل مباراة الدوري الإسباني يوم السبت، وأبدى موقفًا حازمًا بأن أفضل هداف في تاريخ النادي لن يغادر.

"لقد أخبرتكم بالفعل أنه سيبقى معنا هذا الموسم وسنتين أخريين. لا أرى أي أخبار مهمة. أنطوان في حالة رائعة، وهو يلعب مباريات رائعة. سيصفقون له كما هو الحال دائمًا. أنا ما زلت على موقفي، لديه عقد، وسيبقى معنا. لقد اكتملت الدائرة وعادنا إلى البداية. إنه يقدم أداءً رائعًا وهذا هو الأهم. سيبقى معنا، وسيواصل معنا، ولا شيء أكثر من ذلك"، صرح أليماني.

