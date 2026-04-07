لم يتردد مارين في انتقاد التسجيلات الصوتية الصادرة من غرفة تقنية الفيديو (VAR)، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا تُستخدم للتأثير على الحكام بدلاً من مجرد تصحيح الأخطاء الواضحة. وهو يعتقد أن النظام الحالي يقوض سلطة الحكم داخل الملعب.

وقال مارين، وفقاً لما نقلته ماركا: "عندما نرى الصور ونسمع التسجيلات الصوتية التي يشاركها الاتحاد، لا يسعنا إلا أن نشعر بالخجل". وأضاف: "من غير المقبول أن يتركونا نسمع تعليقاتهم، التي تتعارض تماماً مع الطريقة التي ينبغي أن تعمل بها تقنية الفيديو على نحو صحيح، ولا يحدث شيء. للحكام الحق نفسه في ارتكاب الأخطاء مثل اللاعبين والمدربين والمديرين، لكن أخطاء المباراة هي مجرد ذلك: أخطاء. أما الأمر المختلف تماماً فهو عندما يؤثر حكم داخل غرفة الـVAR على الحكم الرئيسي بينما يقيّم لقطة ما.

"يجب أن يكون حكم الملعب مسؤولاً وأن يتخذ القرارات من خلال تفسير نوايا كل لاعب. وينبغي لتقنية الـVAR أن تتدخل فقط لتصحيح الأخطاء غير القابلة للتأويل، لا لتتخذ القرار بدلاً من الحكم الرئيسي. ليس طبيعياً أن تُتخذ قرارات مختلفة للقطات متطابقة، وأن تتغير المعايير، وألا نعرف ما الذي ينبغي توقعه. لقد حدث ذلك معنا في الجولتين الأخيرتين. لا معنى لهذا."