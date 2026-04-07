رئيس أتلتيكو مدريد «يشعر بالخزي» من تحكيم الدوري الإسباني بعد سماع تسجيلات حكم الفيديو المساعد بشأن قرار إلغاء البطاقة الحمراء لبرشلونة
جيل مارين ينتقد بشدة معايير التحكيم
الأجواء في ملعب واندا ميتروبوليتانو متوترة عقب سلسلة من القرارات المثيرة للجدل في مباريات حاسمة أمام ريال مدريد وبرشلونة. وأفادت التقارير أن إدارة أتلتيكو شككت في نزاهة العملية التقنية بعد مشاهدة سلسلة من المظالم التي اعتبرتها واضحة.
المصدر الرئيسي للغضب الحالي يعود إلى حادثة تتعلق بمدافع برشلونة جيرارد مارتين. فبعد تدخل قوي على تياغو ألمادا، أشهر بوسكيتس فيرير في البداية بطاقة حمراء مباشرة، لكن بعد تدخل ميليرو لوبيز وتقديمه النصح للحكم داخل الملعب، تم تخفيض العقوبة إلى بطاقة صفراء. وخسر «لوس روخيبلانكوس» في نهاية المطاف مواجهة الدوري الإسباني يوم السبت بنتيجة 2-1.
يطالب الرئيس التنفيذي بمساءلة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)
لم يتردد مارين في انتقاد التسجيلات الصوتية الصادرة من غرفة تقنية الفيديو (VAR)، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا تُستخدم للتأثير على الحكام بدلاً من مجرد تصحيح الأخطاء الواضحة. وهو يعتقد أن النظام الحالي يقوض سلطة الحكم داخل الملعب.
وقال مارين، وفقاً لما نقلته ماركا: "عندما نرى الصور ونسمع التسجيلات الصوتية التي يشاركها الاتحاد، لا يسعنا إلا أن نشعر بالخجل". وأضاف: "من غير المقبول أن يتركونا نسمع تعليقاتهم، التي تتعارض تماماً مع الطريقة التي ينبغي أن تعمل بها تقنية الفيديو على نحو صحيح، ولا يحدث شيء. للحكام الحق نفسه في ارتكاب الأخطاء مثل اللاعبين والمدربين والمديرين، لكن أخطاء المباراة هي مجرد ذلك: أخطاء. أما الأمر المختلف تماماً فهو عندما يؤثر حكم داخل غرفة الـVAR على الحكم الرئيسي بينما يقيّم لقطة ما.
"يجب أن يكون حكم الملعب مسؤولاً وأن يتخذ القرارات من خلال تفسير نوايا كل لاعب. وينبغي لتقنية الـVAR أن تتدخل فقط لتصحيح الأخطاء غير القابلة للتأويل، لا لتتخذ القرار بدلاً من الحكم الرئيسي. ليس طبيعياً أن تُتخذ قرارات مختلفة للقطات متطابقة، وأن تتغير المعايير، وألا نعرف ما الذي ينبغي توقعه. لقد حدث ذلك معنا في الجولتين الأخيرتين. لا معنى لهذا."
عبّر لو نورمان عن غضبه
لم يكن مارين الوحيد الذي عبّر عن إحباطه. فقد اعترف لاعب أتلتي، روبن لو نورماند، أيضاً بأنه مستاء من ردّ الحكم على الواقعة. وقال: «الآن سيقولون إنها لم تكن بطاقة حمراء، لكن كل من يفهم كرة القدم يعرف أنها كانت كذلك. لو فعلتُ ذلك أنا، لكانت تقريباً بالتأكيد بطاقة حمراء. لقد رأينا ذلك مؤخراً في مباراة بيتيس-رايو فايكانو، وقررت لجنة الحكام الفنية (CTA) أنها بطاقة حمراء. لا أعرف ما الذي حدث اليوم مع الفعل نفسه. هو يراجعها ويرى أنها خطيرة. لا أفهم ذلك أيضاً.
«اليوم، لم يكن بإمكانك التحدث إلى أي أحد، حتى القائد. في كل مرة حدث فيها شيء، كان يشهر بطاقة صفراء ويرفع سقف المباراة بدلاً من خفضه. الجميع يمكن أن يخطئ، واليوم أعتقد أنه ارتكب خطأ. الجميع رآه. اليوم، كانت التفاصيل الصغيرة هي التي أثرت في المباراة. كانت التفاصيل الصغيرة هي التي أضرت بنا».
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يعني هذا الخسارة أن أتلتي لم يتمكن من الوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإسباني، متأخرًا بفارق نقطة واحدة فقط عن فياريال. وفي الوقت نفسه، يواصل برشلونة تصدر جدول الترتيب متقدمًا بسبع نقاط على ريال مدريد، الذي تلقى هزيمة أمام مايوركا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيبحث أتلتيكو بقيادة دييغو سيميوني عن الثأر في مباراته المقبلة، عندما يواجه برشلونة مجددًا، ولكن هذه المرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.