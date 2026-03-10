AFP
رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس يؤكد تطبيق نظام التسلل الآلي بالكامل في الموسم المقبل
اتفاق تاريخي للتحكيم الإسباني
جاء هذا الإعلان خلال التوقيع الرسمي على أول اتفاقية جماعية على الإطلاق بشأن التحكيم الاحترافي لكرة القدم في إسبانيا. اجتمع قادة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم واللجنة الفنية للحكام (CTA) في مدينة كويداد ديل فوتبول في لاس روزاس، وأبرموا اتفاقًا رسميًا لزيادة احترافية هذا المجال. بينما ركز الحدث على التحسينات الإدارية والمالية للمسؤولين، استغل تيباس هذه المنصة لتوضيح التغيير الجذري في طريقة إدارة المباريات، والابتعاد عن الحلول "شبه" المؤقتة لصالح الأتمتة الكاملة.
إزالة الإطارات من أجل الرقائق الدقيقة
أعرب تيباس عن عدم رضاه عن الأدوات الحالية، مدعيا أن مصطلح "شبه آلي" ينطوي على مستوى من التدخل البشري تفضل الرابطة تجنبه. وشدد رئيس الدوري الإسباني على هدف تحقيق نتائج سلسة وموضوعية مع الحد الأدنى من المعايرة اليدوية لمسؤولي الفيديو. ومن المقرر تطبيق نظام التسلل الآلي بالكامل العام المقبل.
وأوضح تيباس، وفقًا لما نقلته صحيفة ماركا: "نحن نعمل على تنفيذ نظام التسلل التلقائي، وسنرى ما إذا كان جاهزًا للعام المقبل". "حاليًا، هناك نظام شبه آلي، لكنني لا أحب كلمة "شبه". سيتطلب ذلك وضع شريحة داخل الكرة، معتمدة من قبل الفيفا، للكشف عن وقت ضرب الكرة. وهذا يتطلب نظام كاميرات خاص في الملاعب. سيكون نظام تسلل آلي، مما يلغي الحاجة إلى الإطارات الشهيرة. لا تزال الموافقة قيد الانتظار، وكذلك مراجعة مختلف ماركات الكرات المستخدمة في الدوريات... كل هذا يحتاج إلى التنسيق. لكنه أحد الأهداف التكنولوجية التي نضعها للموسم المقبل".
حماية نزاهة اللعبة
تناولت القمة الزيادة المقلقة في العداء تجاه المسؤولين، حيث سلط سوتو الضوء على أن الإساءة اللفظية غالبًا ما تتصاعد إلى خطر جسدي. وكشف أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم (CTA) يعمل على اقتراح لتصنيف الحكام قانونيًا على أنهم "وكلاء سلطة" - وهو وضع مستخدم بالفعل في بلدان أخرى لتوفير حماية قانونية أقوى. وقال سوتو: "بالنسبة لي، إنهاء العنف الجسدي أمر بالغ الأهمية. نحن قلقون للغاية ونعمل بجد على اقتراحات محددة".
وكرر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) لوزان هذه المشاعر، مشيرًا إلى أن أول اتفاق جماعي على الإطلاق هو خطوة نحو حماية أفضل. ومع ذلك، حذر من أن جذور المشكلة غالبًا ما تكمن في قمة الهرم الاحترافي. وقال لوزان: "علينا أن نطلب من الفرق الكبيرة أن تكون قدوة. في النهاية، تنتقل هذه المواقف والتعليقات العدوانية ومقاطع الفيديو التي تنتجها الأندية الكبرى إلى الفئات الأدنى، مما يؤدي إلى العنف الذي نراه اليوم".
تحسينات الملعب وزيادة الرواتب
قبل أن يتم إطلاق تقنية الكرة المزودة بشريحة إلكترونية، يجب على الدوري الإسباني أن يمر بمرحلة تنسيق معقدة تتضمن الحصول على موافقة الفيفا وتوحيد معايير مختلف مصنعي الكرات المستخدمة في الدوري. ويمكن للجماهير أن تتوقع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للملاعب الإسبانية لاستيعاب مصفوفات الكاميرات عالية السرعة اللازمة. وفي الوقت نفسه، ستؤدي الاتفاقية الجماعية الجديدة إلى زيادة رواتب الحكام بأثر رجعي، بهدف استقرار المهنة في ظل الاستعدادات للانتقال إلى هذه التكنولوجيا المتطورة خلال العطلة الصيفية المقبلة.
