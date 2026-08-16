"موهبة سعودية حصلت على الفرصة" .. رئيس الخلود يوجه رسالة إلى الاتحاد بخصوص الشنقيطي

نجح الخلود في الصمود وإجبار المضيف الاتحاد على ملعب الإنماء في جدة على التعادل بهدف لمثله مساء السبت في انطلاق مباريات الفريقين بدوري روشن.

ويدين الضيوف بالفضل للحارس الشاب بفضل تصدياته المميزة، والتي بلغت أربع تصديات، وأبرزها تصديه لركلة جزاء من زميله السابق في الاتحاد حسام عوار.