رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يتحدث عن كأس الأمم الأفريقية في المغرب: "رسالتي إلى السنغال؟ نحن جميعاً أفارقة، ويجب أن يوحدنا كرة القدم. سنحترم قرار محكمة التحكيم الرياضية"

السنغال ضد المغرب
السنغال
المغرب
كأس أمم إفريقيا

تصريحات رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

لا تزال قضية منح كأس الأمم الأفريقية للمغرب دون إجراء مباريات تثير الجدل.

على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد اليوم، تحدث رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عما حدث في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (TAS) الذي طلبته السنغال.

وفيما يلي نص كلمته: "علينا أن نطوي هذه الصفحة. علينا أن نواصل العمل من أجل تطوير كرة القدم. علينا أن ندعم كل دولة ستشارك في كأس العالم. رسالتي إلى السنغاليين هي: نحن معكم، ونؤيدكم. نحن جميعًا أفارقة. وقد وجهت نفس الرسالة إلى المغاربة. يعيش العديد من السنغاليين في المغرب. لن نستخدم كرة القدم لتقسيم الناس، بل يجب أن تكون وسيلة للتوحيد".

  • سيتم احترام قرار محكمة التحكيم الرياضية

    ثم أضاف موتسيبي أنه سيتوجه إلى السنغال في الأسابيع المقبلة، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تعليق على القرار الذي سيتخذه محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، عقب الاستئناف الذي قدمته السنغال ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية الذي فازت به السنغال على أرض الملعب: «مهما كان قرار محكمة التحكيم الرياضية، فسوف نحترمه».

  • ماذا حدث

    لنعد بالزمن إلى الوراء قليلاً ونلخص ما حدث حتى الآن.

    منحت الاتحاد الأفريقي الفوز (وبالتالي الكأس) في نهائي كأس الأممالأفريقيةللمغرب، بعد انسحاب السنغال من الملعب عقب احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي. وكان الاتحاد الأفريقي قد أصدر بياناً أوضح فيه القواعد التي تم خرقها والسبب الذي دفعه إلى اتخاذ هذه القرارات.

    بعد ذلك، قرر الاتحاد السنغالي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (TAS) لإلغاء هذا القرار وإثبات صحة الفوز بالكأس الذي تحقق على أرض الملعب.

المغرب
المغرب
باراجواي
باراجواي