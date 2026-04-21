Prince Nawaf bin Saad Hilal Fanssocial gfx/ Getty Images
أحمد فرهود

"رئيس الاتحاد الآسيوي هلالي ونواف بن سعد كان يستطيع الانسحاب من النخبة".. اتهام إدارة الزعيم بـ"التفريط" في حق ناديها

الهلال يعيش واحدة من أصعب فتراته على الإطلاق..

لا صوت يعلو داخل عملاق الرياض الهلال حاليًا، على الخروج "الصادم" من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

الهلال ودع النخبة الآسيوية من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة بـ"ركلات الجزاء" أمام نادي السد القطري، في أعقاب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    تحميل نواف بن سعد مسؤولية الوداع الآسيوي

    وفي هذا السياق.. حمّل الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، مسؤولية خروج الفريق الأول لكرة القدم "الصادم"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    الصرامي اعتبر في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ابن سعد فرط في حق الهلال الآسيوي؛ وذلك من خلال موافقته على لعب "الأدوار الإقصائية" لبطولة النخبة، في مدينة جدة.

    وتستضيف مدينة جدة، للموسم الرياضي الثاني على التوالي، "الأدوار الإقصائية" من مسابقة النخبة الآسيوية.

    الهلال كان يستطيع إقامة الأدوار الإقصائية في الرياض ولكن!

    واستكمالًا لتصريحاته.. شدد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي على أن عملاق الرياض الهلال؛ كان يستحق أن يستضيف "الأدوار الإقصائية" لمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وعن ذلك يقول الصرامي: "الهلال تصدر مرحلة الدوري لمسابقة النخبة، وفاز على جميع الأندية داخل المملكة وخارجها؛ ثم تم معاقبته بإقامة (الأدوار الإقصائية) في جدة، بدلًا من الرياض".

    وزعم الإعلامي الرياضي أن الزعيم، كان يستطيع إقامة "الأدوار الإقصائية" في الرياض، إذا ضغطت إدارته لتحقيق ذلك؛ خاصة أن رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي "هلالي"، على حد قوله.


  • لماذا لم ينسحب نواف بن سعد من النخبة الآسيوية؟

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أعرب عن دهشته، من ما اعتبره تغيُّر في شخصية الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال؛ بالمقارنة مع فترته السابقة على رأس قيادة عملاق الرياض، عام 2017.

    وقال الصرامي بخصوص هذا الأمر: "شخصية ابن سعد السابقة، إذا كانت مستمرة حتى الآن؛ لكان أعلن (انسحاب) الهلال من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد إقامة (الأدوار الإقصائية) في جدة بدلًا من الرياض".

    وأضاف الإعلامي الرياضي: "لا أعرف سر تغيُّر شخصية ابن سعد، وتنازله عن حقوق الزعيم الهلالي.. ربما ذلك بسبب النظام الجديد لإدارة الأندية".

    وأكد سعود الصرامي أن نواف بن سعد في ولايته الأولى، كان يتحكم في جميع القرارات الهلالية؛ أما الآن فربما نظام الحوكمة والشركات، لا يمنحه نفس الحرية.


    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".