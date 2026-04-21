"رئيس الاتحاد الآسيوي هلالي ونواف بن سعد كان يستطيع الانسحاب من النخبة".. اتهام إدارة الزعيم بـ"التفريط" في حق ناديها

وفي هذا السياق.. حمّل الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، مسؤولية خروج الفريق الأول لكرة القدم "الصادم"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

الصرامي اعتبر في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ابن سعد فرط في حق الهلال الآسيوي؛ وذلك من خلال موافقته على لعب "الأدوار الإقصائية" لبطولة النخبة، في مدينة جدة.

وتستضيف مدينة جدة، للموسم الرياضي الثاني على التوالي، "الأدوار الإقصائية" من مسابقة النخبة الآسيوية.