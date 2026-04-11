ترجمه
ريو نغوموها «لا يُصدَّق!» – آندي روبرتسون يقول إن مراهق ليفربول كان مُحقًّا في عدم الاستماع إليه، بينما يرى الظهير أن للجناح «مستقبلًا كبيرًا ينتظره»
نغوموها يتصدر المشهد في أنفيلد
يواصل الجيل الجديد في ليفربول خطف العناوين، ويُعد نغوموها أحدث اسم يتردد على ألسنة الجميع بعد دورٍ لافت في الفوز 2-0 على فولهام. وفي مشاركته الأساسية الثانية فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، أظهر الجناح البالغ من العمر 17 عامًا تمامًا سبب كل هذا الحماس المحيط بتطوره، عندما كسر التعادل بلمسة من التألق الفردي في الدقيقة 36.
وكان الهدف إنهاءً كلاسيكيًا من جناح، إذ توغل نغوموها إلى العمق وسدد كرة مقوسة متقنة في الزاوية البعيدة، ليساعد الريدز على العودة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة نتائج صعبة، كما ترك ذلك لاعبي الفريق الكبار في حالة إعجاب بهدوء الشاب ورباطة جأشه.
تم تجاهل نصيحة روبرتسون للأفضل
وفي حديثه إلى سكاي سبورتس بعد صافرة النهاية، كشف روبرتسون أنه كان في الواقع يحاول توجيه اللعب قبل أن يتولى نغوموها زمام الأمور بنفسه. واعترف الدولي الاسكتلندي بأن قرار المراهق بتجاهل انطلاقته كان القرار الصحيح، ما أدى إلى هدف المباراة الافتتاحي.
وقال روبرتسون: «إنه لا يُصدق. هذا يُظهر لك أنه أحيانًا لا ينبغي أن تستمع إلى اللاعبين ذوي الخبرة، كنت أصرخ عليه لأقول إنني قادم للتداخل على الطرف. ثم يذهب ويقطع إلى الداخل، إنها لمسة إنهاء رائعة، وأداء رائع منه. إنه يواصل التعلم والاستماع، إنه طفل رائع للغاية. هو وتري [نيوني] متعة في العمل معهما وهما يستمعان إلى جميع اللاعبين. يمكنك أن تراهم يتحسنون طوال الوقت. لديه مستقبل كبير أمامه، لكن الحاضر هنا والآن جيد جدًا أيضًا».
نهاية حقبة لأسطورة ليفربول
كانت المباراة أيضًا مؤثرة بالنسبة لروبرتسون، الذي أكد مؤخرًا أنه سيُسدل الستار على مسيرته في أنفيلد بنهاية الموسم. بعد تسعة أعوام حافلة بالألقاب في ميرسيسايد، يصر نائب القائد على تذوق كل ثانية متبقية بالقميص الأحمر، خصوصًا وهو يشاهد حقبة جديدة تبدأ في التشكل تحت أضواء أنفيلد.
وعن ارتباطه العاطفي بالنادي، قال روبرتسون: "كنت أعلم أن أغنيتي ستُردد مرتين أو ثلاثًا. هذا النادي يعني لي كل شيء. هذه حقيقة. لقد كنت هنا تسع سنوات. كنت في وقت ما فتى. والآن أصبحت رجلًا هنا. هذا النادي صنعني إلى الشخص الذي أنا عليه الآن، وأنا مدين لهم بالكثير. سأحاول فقط أن أستمتع وأتقبل كل دقيقة أقضيها في هذا النادي. عندما أبدأ مباراة أحاول فقط أن أستمتع بها".
مستقبل مشرق لشباب الريدز
كما انضم قائد ليفربول فيرجيل فان دايك إلى الإشادة بنغوموها عقب الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب الشاب. وأبرز الهولندي أهمية تأثير المراهق، وشدد على ضرورة أن يظل مركزًا على تطوره.
وقال فان دايك في حديثه بعد المباراة: "نأمل ذلك [أن يكون له مستقبل مشرق]، فالأمر يعود إليه وإلى من حوله. قدم مباراة جيدة. هدف مهم والآن ننتقل إلى التالي. تسجيل الهدف الأول مهم. لعبنا أمام فولهام لم يلعب منذ فترة، لذلك كان بإمكانهم أن يأتوا بأي شيء اليوم. كان علينا أن نكون جاهزين وصبورين. كان الشوط الأول جيدًا، وفي الشوط الثاني بدأ بعض الإرهاق يظهر، لكن هذا طبيعي. أن نحافظ على شباكنا نظيفة ونرى معدل العمل، فأنا سعيد بذلك. إنه مجرد فوز، علينا مواصلة المضي قدمًا."