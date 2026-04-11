يواصل الجيل الجديد في ليفربول خطف العناوين، ويُعد نغوموها أحدث اسم يتردد على ألسنة الجميع بعد دورٍ لافت في الفوز 2-0 على فولهام. وفي مشاركته الأساسية الثانية فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، أظهر الجناح البالغ من العمر 17 عامًا تمامًا سبب كل هذا الحماس المحيط بتطوره، عندما كسر التعادل بلمسة من التألق الفردي في الدقيقة 36.

وكان الهدف إنهاءً كلاسيكيًا من جناح، إذ توغل نغوموها إلى العمق وسدد كرة مقوسة متقنة في الزاوية البعيدة، ليساعد الريدز على العودة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة نتائج صعبة، كما ترك ذلك لاعبي الفريق الكبار في حالة إعجاب بهدوء الشاب ورباطة جأشه.