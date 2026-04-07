يشير فرديناند إلى أن يونايتد سيرتكب خطأً فادحًا إذا سمح برحيل لاعب بمستوى راشفورد مقابل مبلغ منخفض إلى هذا الحد.

وقال فرديناند على قناته على يوتيوب: "إذا حصلت برشلونة عليه مقابل 26 مليون جنيه إسترليني كما يُقال وقدموا نسخة ماركوس راشفورد تلك، فهذه سرقة بكل معنى الكلمة، إنها صفقة مسروقة". وأضاف: "كل ما أقوله له حظًا سعيدًا، أريده أن ينجح، لأنني رأيته ينمو كلاعب شاب في يونايتد، وحظًا سعيدًا له من هذه الناحية".