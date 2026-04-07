ريو فرديناند يصف انتقال ماركوس راشفورد المحتمل إلى برشلونة مقابل 26 مليون جنيه إسترليني بأنه «سرقة مطلقة»، ويقول إنه كان «بنسبة 100%» سيعيد المهاجم إلى مستواه في مانشستر يونايتد
فرديناند مذهول من السعر الزهيد
أعرب القائد السابق لمانشستر يونايتد عن صدمته من قيمة الانتقال المخفَّضة المذكورة لراشفورد، الذي يُعيد حاليًا إحياء مسيرته في الدوري الإسباني. وبعد أن تخلّص من عامين مضطربين مع الشياطين الحمر، أصبح المهاجم عنصرًا حيويًا في الخط الهجومي لبرشلونة تحت قيادة فليك.
برشلونة على وشك إتمام صفقة «بخسة»
يشير فرديناند إلى أن يونايتد سيرتكب خطأً فادحًا إذا سمح برحيل لاعب بمستوى راشفورد مقابل مبلغ منخفض إلى هذا الحد.
وقال فرديناند على قناته على يوتيوب: "إذا حصلت برشلونة عليه مقابل 26 مليون جنيه إسترليني كما يُقال وقدموا نسخة ماركوس راشفورد تلك، فهذه سرقة بكل معنى الكلمة، إنها صفقة مسروقة". وأضاف: "كل ما أقوله له حظًا سعيدًا، أريده أن ينجح، لأنني رأيته ينمو كلاعب شاب في يونايتد، وحظًا سعيدًا له من هذه الناحية".
لا عودة إلى أولد ترافورد
على الرغم من إعجابه باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، يعترف فيرديناند بأن وقت المهاجم في مانشستر قد انتهى على الأرجح. وعندما سُئل عما إذا كان سيعيد خريج أكاديمية يونايتد إلى أولد ترافورد، قال: "بالتأكيد! هل ستأخذ ماركوس راشفورد ذلك مجددًا؟ بنسبة 100 في المئة، لكنني أعتقد أن تلك الفرصة قد فاتت. من المحتمل أنه جيد إلى هذا الحد، لكننا لم نرَ ذلك منذ فترة في يونايتد".
ويبدو أن راشفورد نفسه يستمتع بثقل التوقعات في إسبانيا، إذ قال مؤخرًا لصحيفة سبورت: "برشلونة نادٍ رائع. نادٍ معروف بالفوز، وهذا النوع من الضغط – أريد أن أقول ضغطًا لكنه ليس نوعًا سيئًا من الضغط. إنه ضغط تتطلع إليه، وضغط أريد أن أعيشه أثناء لعب كرة القدم. إذا كنت في نادٍ لا يطالب بهذه الأمور، يصبح من الأصعب عليّ أن أكون متحفزًا. إنها بيئة رائعة بالنسبة لي لمواصلة رحلتي الكروية".
ما الذي يأتي بعد ذلك؟
هذا الموسم، سجّل راشفورد 11 هدفًا وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 40 مباراة بجميع المسابقات مع برشلونة. وبعد الفوز بكأس السوبر الإسباني في وقت سابق من هذا العام، سيسعى لمساعدة الكتالونيين على حصد لقبين آخرين: الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. ويتصدر فريق هانسي فليك حاليًا جدول ترتيب الدوري، متقدمًا بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد. ويواجهون أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل مواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا نهاية هذا الأسبوع.