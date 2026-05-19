مبدأ اتبعه هيرفي رينارد مع السعودية ورهان على تكرار حالة المغرب .. قائمة الكونغو في كأس العالم 2026 بشعار "نصرة للحرس القديم"

وسط التركيز مع قوائم المنتخب الكبري التي تُعلن تابعًا استعدادًا لكأس العالم 2026، تُجبرك بعض المنتخبات الصُغرى على الوقوف أمامها؛ ومنهم منتخب الكونغو الديمقراطية.

أمس الإثنين، أعلن المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر قائمة الفهود المشاركة في المونديال، باستدعاء 26 عامًا، سيخوضون منافسات المجموعة الـ11 التي تضم البرتغال، كولومبيا وأوزباكستان.

ورغم أن هذه هي المشاركة الأولى لديسابر في الحدث العالمي إلا أنه فرض نظامًا واضحًا على القائمة المستدعاه، تحت شعار "الرهان على الحرس القديم"، رغم حاجته لفرض اسمه على الساحة العالمية، ككافة المنتخبات الإفريقية التي منحها المغرب الأمل بالوصول إلى المربع الذهبي من كأس العالم قطر 2022.