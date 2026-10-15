"فقد كرة لا يمكن إهدارها" .. مورينيو يكشف سر تغيير فينيسيوس ويؤكد تحمله مسؤولية "كارثة روما"

بدا أن مدريد يتجه نحو الخسارة بعد تأخره بنتيجة 3-1 أمام فريق جيان بييرو جاسبيريني الصامد. لكن انفجارًا خاطفًا في سبع دقائق قلب المواجهة الأوروبية رأسًا على عقب بالكامل.

لجأ مورينيو إلى مقاعد البدلاء قرب الدقيقة الستين، فأشرك إندريك وأردا جولر، ثم تبعهما لاحقًا كارلوس إسبي وبرناردو سيلفا. وقد أعادت هذه التغييرات الحياة فورًا إلى العملاق الإسباني.

سجّل كل من إندريك وإسبي لإعادة ريال إلى الصورة، ثم أكمل المدافع السابق لروما، أنطونيو روديجر، الريمونتادا المذهلة في الدقيقة 90 برأسية من تمريرة أردا جولر الحاسمة الثانية في تلك الليلة، ليضمن النقاط الثلاث كاملة في دور المجموعات.



