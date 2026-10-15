"فقد كرة لا يمكن إهدارها" .. مورينيو يكشف سر تغيير فينيسيوس ويؤكد تحمله مسؤولية "كارثة روما"

وبعيدًا عن النتيجة الدراماتيكية، شهدت الأمسية لقاءً مؤثرًا بين مورينيو وجماهير روما المخلصة. فقد استقبل جمهور الملعب الأولمبي مدربه السابق، الذي رحل في يناير 2024، بتصفيق حاد استمر لفترة طويلة.
ورفعت جماهير الألتراس لافتات ضخمة تحتفي بتتويجه بدوري المؤتمر الأوروبي عام 2022، وكُتب على إحداها: "من يمنح روما الأمجاد، ستكرّمه روما إلى الأبد". وأقرّ مورينيو لاحقًا بأن هذا التكريم جعله "عاجزًا عن الكلام".
في المقابل، سلّطت المباراة الضوء على توتر عابر بشأن فينيسيوس جونيور. فقد أقرّ الجناح البرازيلي للصحفيين بأنه كان غاضبًا بعد استبداله في الدقيقة 59 عقب خطأ أدى إلى الهدف الثاني لروما.
وأوضح مورينيو: "كان الأمر صعبًا على فيني. لقد أضاع كرة ما كان ينبغي له أن يضيعها. لكن هذه هي طبيعة الأمور. أنا أيضًا أرتكب الأخطاء. من الطبيعي ألا يكون سعيدًا. الإحباط أمر عادي. لكن بعد المباراة، كان سعيدًا جدًا بالفوز".