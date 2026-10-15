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Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

"فقد كرة لا يمكن إهدارها" .. مورينيو يكشف سر تغيير فينيسيوس ويؤكد تحمله مسؤولية "كارثة روما"

جوزيه مورينيو
ريال مدريد
روما
دوري أبطال أوروبا
روما ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني
فينيسيوس جونيور

انتصار دراماتيكي لريال مدريد

عاش جوزيه مورينيو موجة من المشاعر المتضاربة خلال عودته إلى ملعب الأولمبيكو، بعدما قدّم ريال مدريد انتفاضة مثيرة في الدقائق الأخيرة ليفوز على روما.

واعترف المدرب البرتغالي بأنه تم التفوق عليه تكتيكيًا خلال فترات طويلة من اللقاء، قبل أن تمنح تغييراته في الشوط الثاني الإلهام لتحقيق فوز دراماتيكي بنتيجة 4-3 في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

  • البدلاء يقلبون الطاولة

    بدا أن مدريد يتجه نحو الخسارة بعد تأخره بنتيجة 3-1 أمام فريق جيان بييرو جاسبيريني الصامد. لكن انفجارًا خاطفًا في سبع دقائق قلب المواجهة الأوروبية رأسًا على عقب بالكامل.

    لجأ مورينيو إلى مقاعد البدلاء قرب الدقيقة الستين، فأشرك إندريك وأردا جولر، ثم تبعهما لاحقًا كارلوس إسبي وبرناردو سيلفا. وقد أعادت هذه التغييرات الحياة فورًا إلى العملاق الإسباني.

    سجّل كل من إندريك وإسبي لإعادة ريال إلى الصورة، ثم أكمل المدافع السابق لروما، أنطونيو روديجر، الريمونتادا المذهلة في الدقيقة 90 برأسية من تمريرة أردا جولر الحاسمة الثانية في تلك الليلة، ليضمن النقاط الثلاث كاملة في دور المجموعات.


  • imago-sport-1038666599.jpgGribaudi/ImagePhoto

    مورينيو يتحمّل المسؤولية

    وتحمّل مدرب مدريد كامل المسؤولية عن البداية الكارثية، مشيدًا بالأسلوب القوي والفعال من جانب المنافس. لكنه كان مؤمنًا دائمًا بأن قوة روما سيتراجع في النهاية.

    وقال مورينيو للصحفيين: "الشوط الأول كان خطأ المدرب، والشوط الثاني كان خطأ اللاعبين. كرة القدم لعبة تكتيكية تمتد 90 دقيقة. المنافس له أهميته، وخصم اليوم كان قويًا بشكل لا يُصدق. إنهم فريق مرعب.

    "لكن من المستحيل اللعب بتلك الحدة، وبالطريقة التي لعبوا بها، على مدار 90 دقيقة كاملة. أجريت التبديلات التي اعتقدت أنها ضرورية. لكن في الشوط الأول، عاقبونا بشدة فعلًا."


  • استقبال الأبطال في روما

    وبعيدًا عن النتيجة الدراماتيكية، شهدت الأمسية لقاءً مؤثرًا بين مورينيو وجماهير روما المخلصة. فقد استقبل جمهور الملعب الأولمبي مدربه السابق، الذي رحل في يناير 2024، بتصفيق حاد استمر لفترة طويلة.

    ورفعت جماهير الألتراس لافتات ضخمة تحتفي بتتويجه بدوري المؤتمر الأوروبي عام 2022، وكُتب على إحداها: "من يمنح روما الأمجاد، ستكرّمه روما إلى الأبد". وأقرّ مورينيو لاحقًا بأن هذا التكريم جعله "عاجزًا عن الكلام".

    في المقابل، سلّطت المباراة الضوء على توتر عابر بشأن فينيسيوس جونيور. فقد أقرّ الجناح البرازيلي للصحفيين بأنه كان غاضبًا بعد استبداله في الدقيقة 59 عقب خطأ أدى إلى الهدف الثاني لروما.

    وأوضح مورينيو: "كان الأمر صعبًا على فيني. لقد أضاع كرة ما كان ينبغي له أن يضيعها. لكن هذه هي طبيعة الأمور. أنا أيضًا أرتكب الأخطاء. من الطبيعي ألا يكون سعيدًا. الإحباط أمر عادي. لكن بعد المباراة، كان سعيدًا جدًا بالفوز".


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    زخم لصالح ريال مدريد

    هذه النجاة الأوروبية المثيرة تُبقي ريال مدريد في المسار الصحيح تمامًا في دوري أبطال أوروبا. ويُبرز هذا الفوز العمق الهائل لتشكيلة الفريق، إذ كان البدلاء حاسمين عندما تعثر التشكيل الأساسي.

    وسيركز مورينيو الآن على إدارة غرفة ملابسه المليئة بالنجوم، إذ سيكون ضمان توجيه اللاعبين الأساسيين إحباطهم بشكل إيجابي أمرًا بالغ الأهمية في ظل خوض ريال مدريد لمتطلبات مواعيده المحلية والأوروبية المقبلة التي لا تهدأ.

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