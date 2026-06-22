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علي رفعت

ريمونتادا أمام نيوزيلندا | ادخلوا أسلحتكم لجيوبكم من جديد.. حسام حسن عالج الداء التاريخي لمنتخب مصر!

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نيوزيلندا ضد مصر
نيوزيلندا
مصر
كأس العالم
حسام حسن

فوز أول وتاريخي للفراعنة في كأس العالم!

شهدت مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 تحولًا دراماتيكيًّا استثنائيًّا نجح خلاله الفراعنة في حسم اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

 لم تكن المباراة مجرد انتصار عادي في مشوار المونديال بل كانت الفوز الأول للفراعنة في تاريخهم في كأس العالم، وكانت تجسيدًا حيًّا لقدرة المدير الفني حسام حسن على إدارة الأزمات التكتيكية وتصحيح المسار في قلب المعركة المونديالية، ليوجه رسالة شديدة اللهجة إلى كل من تسرع في توجيه نصل النقد لرقبة الجهاز الفني مع إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.


  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عندما يرفض المدرب الكبرياء القاتل


    دخل حسام حسن المباراة بأفكار هجومية اعتمدت على الدفع بعمر مرموش في عمق الملعب مع محمد صلاح، وإمام على الطرف كجناح، وهي توليفة لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب طوال الشوط الأول، حيث بدا الشكل العام للفريق سيئًا ومفتقدًا للشراسة وسلاسة الحركة، وسط تكتل نيوزيلندي واضح أحكم غلق المساحات، بل واستغل المنافس ركلة ركنية في الدقيقة 15 ليتلقى المرمى المصري هدفًا مباغتًا برأسية فين سورمان وضعت الفراعنة تحت ضغط مبكر.

    وجاءت قمة سوء الحظ متمثلة في إصابة قلب الدفاع حمدي فتحي واضطراره لمغادرة الملعب في الدقيقة 41، ليدفع حسام حسن برامي ربيعة بديلًا له. 

    يحسب للمدير الفني الوطني أنه لم يكابر أو يتمسك بقراره الأولي مع بداية الشوط الثاني، بل سارع بمرونة تكتيكية واضحة إلى تعديل الأمور وإعادة توظيف العناصر، وهو قرار يعكس نضجًا تدريبيًّا كبيرًا تفتقده الكثير من الأسماء الكبرى التي ترفض الاعتراف بالخطأ أثناء سير المباريات.


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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    العبقرية التكتيكية لحسام حسن

    انقلبت تفاصيل المواجهة رأسًا على عقب في النصف الثاني من اللقاء بفضل النقلة العبقرية التي أحدثها حسام حسن في تفعيل الجبهة اليمنى، والتي أسفرت عن تسجيل هدفين رائعين حولا التأخر إلى انتصار مدوٍ. 

    وجاء السر كله في التحركات الذكية والديناميكية للاعب إمام عاشور، والذي نجح في خلخلة المنظومة الدفاعية لنيوزيلندا بشكل كامل بعد أن تحرر من الجانب الأيسر وحرر معه التشكيلة كاملة، بعدما انتقل مرموش من العمق للجانب الأيسر وانضم زيكو لصلاح في العمق، وهو ما صنع عدة محطات للتمرير من الخط الخلفي والوسط، بدلًا من الحالة السيئة التي كان عليها بناء الهجمة في الشوط الأول.

    في اللقطة الأولى عند الدقيقة 58 تحرك إمام نحو العمق بذكاء شديد ساحبًا معه المدافعين كالمغناطيس، مما فرغ المساحة وسمح لمصطفى زيكو بوضع رأسية رائعة في الشباك معلنًا التعادل.

    وفي اللقطة الثانية عند الدقيقة 67، كرر إمام المناورة بشكل عكسي بعدما تحرك نحو الطرف ليموه بسحب أعين المدافعين وتشتيت انتباههم، مما أتاح لمحمد صلاح ومصطفى زيكو حرية كاملة في تبادل الكرة بالعمق لتصل التمريرة الحريرية من زيكو إلى صلاح الذي أودعها الشباك ببراعة معلنًا الهدف الثاني.


  • علامات الاستفهام

    شهدت اختيارات التشكيل الأساسي لقطة أثارت التساؤلات عندما دفع المدير الفني باللاعب حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع والبالغ طوله 180 سم، مفضلا إياه على حسام عبد المجيد صاحب الـ 193 سم، في مباراة أمام منافس معروف باعتماده الكامل على الكرات العرضية والالتحامات الهوائية.

    بالطبع هي قناعات فنية، وقد يكون حسام عبد المجيد ليس في أفضل أحواله من ناحية الجاهزية الفنية أو البدنية، لكن يبقى السؤال مطروحًا، لماذا لم يدخل الحسابات من البداية وإن كانت مشاركته قد جاءت بتأمين دفاعي كبير عندما حل بديلًا؟!


  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    علاج الداء النفسي وصناعة عقيدة الفوز

    يتجاوز الإنجاز الحقيقي لحسام حسن في هذه الملحمة مجرد حصد النقاط الثلاث، بل يمتد إلى معالجة الداء النفسي التاريخي والعقدة الأزلية لمنتخب مصر في كأس العالم، والمتمثلة في رهبة الخطوة الأخيرة أو الخوف من الفوز.

    فالتاريخ القريب يعيد للأذهان سيناريو مباراة بلجيكا عندما تقدم الفريق واستقبل هدفًا عكسيًّا بسبب الخوف من ضياع المكتسبات ليخرج متعادلًا.

    لكن سيناريو الشوط الثاني أمام نيوزيلندا أثبت أن هذا الجيل بدأ يتخلص من العقدة، فلم يصاب اللاعبون بالشلل الفني أو التوتر بعد التأخر بهدف، بل واصلوا الضغط الشرس بعقيدة واثقة وشخصية قوية قادرة على قلب الطاولة، وحتى بعد التقدم أجرى حسام حسن تغييرات ذكية في الدقيقة 76 بخروج زيكو ومرموش ونزول حمزة عبد الكريم وتريزيجيه لضمان استمرار الحيوية الهجومية والدفاعية، وهو تحول نفسي ضخم يحسب بالكامل لحسام حسن في رجاله.

    https://x.com/beINSPORTS/status/2068883015040721248

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بيت القصيد


    الأرقام والمسيرة الإجمالية لهذا المشروع الفني تفرض على الجميع إدخال أسلحتهم لجيوبهم من جديد، تلك الأسلحة التي تم تجهيزها للقضاء على حسام حسن ومشروعه بين الشوطين.

    فالرجل الذي تعادل مع إسبانيا وبلجيكا، واكتسح السعودية برباعية، ووصل لنصف نهائي الكان، وخسر بشق الأنفس أمام البرازيل، وأخيرًا قلب الطاولة على نيوزيلندا بتبديلات تكتيكية، أثبت من جديد أنه يمتلك الرؤية والشجاعة لتغيير واقع المباريات الكبرى. 

    الأخطاء التكتيكية واردة، لكن القدرة على تصحيحها بتلك العبقرية وتحطيم الحواجز النفسية التاريخية هي السمة الحقيقية للمدربين الكبار الذين يقودون منتخباتهم لكتابة التاريخ في المونديال.


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