ريكسهام يضيع الفرصة! فريق ريد دراغونز يفقد فرصة التأهل إلى المباريات الفاصلة بعد تعادل بريستول سيتي في اللحظات الأخيرة

لم تكن ليلة ريكسهام سهلة على الإطلاق، ولم يكن من المتوقع أن تكون كذلك بالنظر إلى أن نقطة واحدة فقط كانت تفصل بين الفريقين في بداية المباراة. سيطر بريستول سيتي على الكرة في معظم الدقائق العشرين الأولى، لكن الضيوف من ريد دراغونز هم من سجلوا الهدف الأول. في هجمة كلاسيكية سريعة، حالف الحظ أوليفر راثبون داخل منطقة الجزاء. تم تحويل عرضية كالوم دويل، مما أربك مدافعي سيتي. أظهر راثبون جودته بتسديد الكرة المنحرفة بنصف دورة، وسددها في الزاوية العليا وترك الحارس راديك فيتيك - أحد أفضل حراس المرمى في الدوري هذا الموسم - عاجزاً عن الحركة ليحرز هدفه السادس هذا الموسم.

بعد ذلك، بدا الفريق الويلزي أكثر استقرارًا. واصل بريستول سيتي الضغط إلى الأمام، بينما اكتفى ريكسهام بالجلوس في الخلف واستيعاب بعض الضغط. لكن خطتهم باءت بالفشل بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني. بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، تعادل أصحاب الأرض. سينكلير أرمسترونج، الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، وجد ثغرة صغيرة داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة من زاوية ضيقة إلى أعلى الشباك، معادلاً النتيجة.

كان ذلك بالتأكيد تأثيرًا فوريًا من بديل بريستول سيتي، لكن الدراما لم تتوقف عند هذا الحد. مع قيام كلا الفريقين بخلق فرص، كانت المباراة متوازنة على حافة السكين، وكما فعلوا كثيرًا هذا الموسم، وجد ريكسهام طريقة للتسجيل. لم يتم التعامل مع تمريرة خطيرة أخرى من دويل، وبعد سلسلة من الارتدادات والانحرافات، سدد جو ويليامز الكرة في شباك فريقه. احتفل لويس أوبراين بالهدف، بينما احتج أصحاب الأرض على ما اعتبروه تسللًا واضحًا في بناء الهجمة.

حظي جورج دوبسون بفرصة كبيرة لإنهاء المباراة بعد أن استغل تمريرة ذكية من كيفر مور في الدقائق الخمس عشرة الأخيرة، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أخطأ في تسديدته وسقط على الأرض في حالة من عدم التصديق. دفع ريكسهام ثمن ذلك في الدقائق الأخيرة، حيث سجل البديل ماكس بيرد هدفًا رائعًا من أول لمسة للكرة في الدقيقة 88. بدا لاعبو ريكسهام محبطين عند انتهاء المباراة، لكنهم شعروا بارتياح طفيف بعد أن رفض الحكم منح ديلانو بورغزورغ ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، وبدلاً من ذلك حصل على بطاقة صفراء بسبب التمثيل بعد تعرضه لاتصال طفيف في منطقة الجزاء. حصل دوبسون على فرصة كبيرة أخرى في الثواني الأخيرة، لكنه أضاع الهدف مرة أخرى رغم أنه كان أمامه الحارس فقط.