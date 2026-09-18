"سيبذل جهدًا كبيرًا لحسم الصفقة في هذه الحالة!".. ريفربليت يبدأ محادثاته مع ياسين بونو لخطفه من الهلال

واستكمالًا لخبره.. تحدث الصحفي الرياضي هيرنان كاستيو يوم الجمعة، عن أسباب رغبة العملاق الأرجنتيني ريفربليت في التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو، خلال الفترة القادمة.

وأعلن كاستيو أن السبب الرئيس؛ هو احتمالية رحيل الحارس الشاب سانتياجو بلتران عن ريفربليت، بشكلٍ رسمي.

وأشار الصحفي الرياضي إلى أن بلتران، لفت أنظار الأندية الأوروبية الكبيرة؛ التي تريد التعاقد معه بشدة، بعد تألُقه مؤخرًا بقميص العملاق الأرجنتيني.

ورغم أن ريفربليت لم يرفع الراية بعد، ويحاول تجديد عقد هذا الحارس الشاب البالغ من العمر 21 سنة؛ إلا أنه يؤمن نفسه بالتفاوض مع بونو، للآتي:

* أولًا: مسؤولو ريفربليت لديّهم قناعة بأن بونو؛ واحدًا من أفضل حراس العالم.

* ثانيًا: بونو يعشق ريفربليت بشدة؛ بل وأعلن رغبته في اللعب يومًا ما بقميص هذا الفريق.