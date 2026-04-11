Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-NOTTINGHAM FORESTAFP

ترجمه

ريشارليسون يكشف عن عدة صفقات انتقال فاشلة إلى باريس سان جيرمان ورغبته في اللعب مع نيمار خلال أزمات رحيل كيليان مبابي

كشف مهاجم توتنهام ريتشارليسون عن المفاوضات السرية التي كادت تنقله إلى باريس سان جيرمان في عدة مناسبات. وأوضح البرازيلي أنه وُضع كخيار أساسي لتعويض كيليان مبابي كلما بدا النجم الفرنسي على وشك مغادرة بارك دي برانس.

  • ارتباط مبابي بباريس

    كشف ريتشارليسون عن كواليس الدراما التي جرت خلف الأبواب المغلقة وكادت أن تشهد انتقاله من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوري الفرنسي. اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي انضم إلى توتنهام قادمًا من إيفرتون في صيف 2022 مقابل مبلغ يقارب 50 مليون جنيه إسترليني، أوضح أن انتقاله المحتمل إلى العاصمة الفرنسية كان مرتبطًا بشكل مباشر بسلاسل الملاحقات الطويلة في سوق الانتقالات المتعلقة بمبابي ورحيله في نهاية المطاف إلى ريال مدريد.

    وفي حديثه إلى فرانس فوتبول عن مدى اقترابه من هذه الخطوة، قال ريتشارليسون: «تلقيت اتصالات من باريس سان جيرمان في عدة مناسبات. في كل مرة كان مبابي على وشك الرحيل، كان المسؤولون يقتربون مني. وفي إحدى المرات، ذهب وكيلي حتى لمناقشة الأمور في المكاتب في باريس».

    • إعلان
  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    ملاحقة حلم اللعب مع نيمار

    كان الانتقال إلى باريس سان جيرمان سيُمثّل بالنسبة لريتشارليسون أكثر من مجرد خطوة إلى مستوى أعلى من المنافسة؛ فقد كان فرصة لمواءمة مسيرته على مستوى الأندية مع مثله الأعلى على الصعيد الدولي. ولم يُخفِ مهاجم توتنهام قط إعجابه بنيمار — الذي غادر باريس إلى نادي الهلال السعودي في صيف 2023 — بل وصل به الأمر إلى إدراج النجم السابق لبرشلونة في وشم جداري ضخم على ظهره.

    واعترف ريتشارليسون بأن احتمال اللعب إلى جانب مواطنه كان عاملًا محفزًا رئيسيًا خلال المفاوضات. وقال: «كنت أريد الذهاب إلى هناك، وتحدثنا عن ذلك معًا مع نيمار خلال تجمعات السيليساو. لم ينجح الأمر، للأسف، إنه أمر مؤسف. كان سيكون من المدهش أن ألعب في باريس معه ومع البرازيليين الآخرين»، على حد تعبيره.

  • تحية لأساطير البرازيل

    إن هوس المهاجم بتاريخ السيليساو مكتوب حرفياً على جلده. وبعيداً عن الانتقالات التي لم تنجح، تحدّث ريتشارليسون عن الوشم الشهير الذي يظهر فيه إلى جانب نيمار وأسطورة البرازيل رونالدو، مسلطاً الضوء على الاحترام العميق الذي يكنّه لمن سبقوه في ارتداء القميص الأصفر.

    وفي شرحه لهذا التكريم الدائم، قال: «أحب نيمار من كل قلبي. وشمت وجه نيمار على ظهري. ولدي أيضاً توقيع رونالدو وبيليه. في أحد الأيام، قال لي بيليه إنني جعلت البرازيل تبتسم. أن تأتي هذه الكلمات من الملك، كان أمراً ساحراً. وشمت تلك العبارة على ظهري، مع إهدائه».

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    حالة من عدم اليقين في توتنهام وما بعده

    بينما ظلت تلك الأحلام بالانتقال إلى باريس سان جيرمان دون تحقيق، يجد ريتشارليسون نفسه الآن في موقف صعب في توتنهام. وعلى الرغم من تسجيله تسعة أهداف هذا الموسم، يعاني السبيرز حاليًا في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهم يستعدون للحياة تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو دي زيربي.

    كما يظل مستقبله الدولي علامة استفهام مع اقتراب كأس العالم 2026. فبعد استبعاده من أحدث المعسكرات التدريبية وعدم ظهوره مع البرازيل منذ أكتوبر، يواجه الرجل الذي كان يُنظر إليه يومًا ما على أنه خليفة الأساطير التي ارتداها على ظهره معركة شاقة لاستعادة مكانه ضمن صفوف المنتخب الوطني.