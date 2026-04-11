ريشارليسون يكشف عن عدة صفقات انتقال فاشلة إلى باريس سان جيرمان ورغبته في اللعب مع نيمار خلال أزمات رحيل كيليان مبابي

كشف ريتشارليسون عن كواليس الدراما التي جرت خلف الأبواب المغلقة وكادت أن تشهد انتقاله من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوري الفرنسي. اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي انضم إلى توتنهام قادمًا من إيفرتون في صيف 2022 مقابل مبلغ يقارب 50 مليون جنيه إسترليني، أوضح أن انتقاله المحتمل إلى العاصمة الفرنسية كان مرتبطًا بشكل مباشر بسلاسل الملاحقات الطويلة في سوق الانتقالات المتعلقة بمبابي ورحيله في نهاية المطاف إلى ريال مدريد.

وفي حديثه إلى فرانس فوتبول عن مدى اقترابه من هذه الخطوة، قال ريتشارليسون: «تلقيت اتصالات من باريس سان جيرمان في عدة مناسبات. في كل مرة كان مبابي على وشك الرحيل، كان المسؤولون يقتربون مني. وفي إحدى المرات، ذهب وكيلي حتى لمناقشة الأمور في المكاتب في باريس».