ريس جيمس "في غاية السعادة" بعد توقيعه عقدًا جديدًا، ويطمح قائد تشيلسي إلى قضاء "أفضل سنواته" في ستامفورد بريدج

أكد نادي تشيلسي رسمياً أن جيمس قد ضمن مستقبله على المدى الطويل في غرب لندن من خلال توقيع عقد جديد مذهل يمتد حتى عام 2032. وقد عزز خريج أكاديمية النادي، الذي انضم إلى النادي لأول مرة وهو في السادسة من عمره، مكانته باعتباره حجر الزاوية في المشروع الرياضي للنادي.

ومن المقرر الآن أن يظل المدافع البالغ من العمر 26 عامًا في قلب الفريق الأول لمدة تقارب العقد من الزمن. وبعد أن صعد من صفوف الناشئين إلى القمة، يمثل تمديد عقده دفعة قوية لرؤية الملاك في بناء فريق يعتمد على القيادة المحلية والمواهب المتميزة.