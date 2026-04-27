الصفقة في مهب الريح.. ريتشارد هيوز يفاجئ الهلال بـ"شرط غريب" بعد الاتفاق على كافة التفاصيل!

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سيف السيف عن "طلب مفاجئ" من الاسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي؛ من أجل تولي نفس المنصب في عملاق الرياض الهلال، خلال الفترة القادمة.

السيف أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن هيوز اشترط الإقامة خارج المملكة العربية السعودية؛ إذا تمت الصفقة بشكلٍ رسمي، وتولى منصب المدير الرياضي في الهلال.

واستكمالًا لهذا "الشرط"؛ من المقرر أن لا يأتي المدير الرياضي الاسكتلندي إلى المملكة، إلا لأيام معدودة للغاية.

وأضاف السيف: "بناءً على ذلك.. لن يكون هُناك سوى مساعد واحد فقط في طاقم هيوز؛ هو من سيقيم في السعودية".