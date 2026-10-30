"إصابته من بين الأسوأ".. نجم الاتحاد مهدد بالغياب طويلًا بعد مغادرته مباراة أبها "باكيًا"

وفي هذا السياق.. تعرض النجم الكولومبي ريتشارد ريوس، متوسط ميدان عملاق جدة الاتحاد، لإصابة قوية في مواجهة نادي أبها، عصر اليوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

إصابة ريوس؛ جاءت بعد لعبة مشتركة مع النجم المالي أليماني جوري، جناح فريق أبها الأول لكرة القدم.

وبسبب هذه الإصابة؛ تم استبدال ريوس في الدقيقة الثامنة بزميله أحمد الغامدي، حيث ظهر النجم الكولومبي وهو يخرج "باكيًا" من أرضية الملعب.