انقلاب مفاجئ: أسرة ريتسو داون تمنعه من الانتقال إلى الاتحاد.. تعليق صفقة موسى ديابي والكشف عن البديل!

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي هتان النجار مساء اليوم الإثنين، عن فشل صفقة انتقال الجناح الياباني ريتسو دوان، إلى عملاق جدة الاتحاد.

دوان البالغ من العمر 28 سنة، كان على أعتاب الانتقال إلى الاتحاد؛ قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يلعب له منذ عام 2025.

وأعلن النجار عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، رفض دوان القدوم إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك رغم إجرائه "الفحوصات الطبية"، في الساعات الماضية.

وأكد الصحفي الرياضي أن الرفض "المفاجئ" من النجم الياباني، للقدوم إلى الملاعب السعودية؛ يأتي لأسباب أسرية.