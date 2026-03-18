ريبيري: "بايرن ميونيخ فريق قوي للغاية، إنه الأفضل في العالم والمرشح الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا. لكن أتالانتا أيضاً قدمت أداءً رائعاً. وما أروع مشجعي "الديّا"!"

في يوم مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وأتالانتا، تحدث فرانك ريبيري، أسطورة الفريق البافاري الذي أنهى مسيرته في إيطاليا بقميص فيورنتينا وساليرنيتانا، إلى صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت». لكي تتأهل «الديّا»، عليها أن تعوض خسارة 1-6 في مباراة الذهاب في بيرغامو...

"بايرن قوي جدًا، لكن أتالانتا أيضًا قوية جدًا"، يوضح ريبيري، الذي يتابع دورة تدريبية في كوفيرتشيانو. "بالادينو وفريقه بذلوا قصارى جهدهم على أي حال. المسألة هي أن بايرن ميونيخ هذا قوي جدًا حقًا: سيكون من الصعب على أي فريق مواجهته. في الوقت الحالي، هم أقوى فريق على الإطلاق. إنهم في أعلى مستوى في كل شيء: تقنيًا، تكتيكيًا، بدنيًا. إنهم في فئة أخرى، وقد تمكن الجميع من رؤية ذلك. بالنسبة لي، هم المرشحون للفوز بدوري أبطال أوروبا".