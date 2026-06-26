تلعثم ولم يستطع الرد .. ريان يسقط في موقف محرج بسبب سؤال ياباني!

سقط ريان فيتور، جناح المنتخب البرازيلي، في موقف محرج، أثناء تلقيه سؤالًا من صحفي ياباني، في ظل الحديث عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين، في نهائيات كأس العالم 2026.

جناح بورنموث، صاحب الـ19 عامًا، نجح في دخول التاريخ، بمشاركته في لقاء إسكتلندا، حيث قرر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الدفع به أساسيًا، من أجل تعويض غياب نجم برشلونة، رافينيا، بسبب الإصابة.

وحسم منتخب البرازيل، تأهله إلى دور الـ32 من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليضرب موعدًا مع اليابان، على ملعب NRG، في هيوستن، في الثامنة مساء الإثنين المُقبل، بتوقيت مكة المكرمة.