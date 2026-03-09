ريال مدريد يؤكد إصابة لاعب قبل مباراة مانشستر سيتي، حيث ينضم ألفارو كاريراس إلى كيليان مبابي وجود بيلينغهام ورودريغو على مقاعد البدلاء

تأثرت استعدادات حامل اللقب لمباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي بانتكاسة دفاعية أخرى. أكد النادي يوم الاثنين أن كاريراس هو أحدث إضافة إلى غرفة العلاج المزدحمة في فالديبيباس.

تم تشخيص إصابة الظهير الشاب في عضلة الساق اليمنى نتيجة لضربة قوية تعرض لها خلال الهزيمة الأخيرة أمام خيتافي. على الرغم من الآمال في أن يتعافى ليشارك في تدريبات يوم الاثنين، من المتوقع أن يغيب المدافع لمدة أسبوع آخر، مما سيجعل فيرلاند ميندي يشارك مرة أخرى في مباراة مانشستر سيتي.