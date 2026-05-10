Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025
معتز الجمال

ريال مدريد يؤجل فكرة ضم كريستيانو جونيور.. وأنباء عن الانضمام لمعسكر النصر الصيفي!

أبهر كريستيانو رونالدو جونيور الجميع خلال فترة تدريبية خاضها مؤخرًا مع فريق شباب ريال مدريد، لكن العودة الدائمة إلى إسبانيا ليست واردة في موسم 2026-2027. وبدلاً من ذلك، قد يتم ضم المراهق إلى تشكيلة الفريق الأول لنادي النصر خلال فترة الإعداد للموسم، مما يبقي حلم والده الأسطوري في مشاركة الملعب مع ابنه حياً في السعودية.

  • ريال مدريد يقرر عدم إجراء الصفقة

    وفقًا لصحيفة «أوجوجو»، لن يكون مستقبل رونالدو جونيور القريب في العاصمة الإسبانية. وعلى الرغم من إثارة إعجاب مسؤولي النادي خلال أسبوع من التدريبات مع فريق الشباب في شهر مارس، فإن اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا لن ينضم إلى الفريق الذي قضى فيه والده تسعة مواسم تاريخية.

    وكشف مصدر مقرب من النادي: «كانوا في فالديبيباس سعداء جدًّا بأداء كريستيانو جونيور. فقد أظهر التزامًا كبيرًا وموقفًا احترافيًا للغاية. لكن في الوقت الحالي، لا يخطط ريال مدريد للتعاقد معه بعد". ومع ذلك، لا يزال الانتقال محتملًا في المستقبل.

    العمالقة الأوروبيين يتنافسون على المراهق

    ورغم تراجع اهتمام «البلانكوس» في الوقت الحالي، لا يزال سوق الانتقالات يراقب عن كثب تطورات مسيرة اللاعب الشاب الدولي البرتغالي.

    ويقال إن الجناح الموهوب، الذي تصدر عناوين الصحف مؤخرًا بتسجيله أول هدف له مع منتخب البرتغال تحت 16 عامًا، يجذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

    وقد ربطت تقارير صدرت هذا الأسبوع بين اللاعب الشاب وانتقالات محتملة إلى باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس. وعلى الرغم من تفضيل رونالدو جونيور الانتقال إلى أوروبا لمواصلة تطوره، فإن خطواته التالية قد تشهد بقاءه في الشرق الأوسط.

  • انضمام اللاعبين إلى معسكر النصر التحضيري في الأفق

    مع تأجيل انتقاله إلى أوروبا، تزداد احتمالات ظهور المراهق مع ناديه الحالي. وتشير تقارير صحفية حديثة إلى احتمال انضمام الشاب إلى تشكيلة الفريق الأول في نادي النصر في وقت مبكر قد يصل إلى فترة الإعداد للموسم المقبل.

    ويهدف هذا الانتقال، تحت إشراف المدرب جورج جيسوس، إلى تسريع تطوره. ويتماشى هذا التقدم تمامًا مع طموح والده المعلن منذ فترة طويلة في خوض مباراة تنافسية إلى جانب ابنه الأكبر، وهو إنجاز استثنائي يبدو واقعيًا بشكل متزايد بالنسبة للاعب البالغ من العمر 41 عامًا والحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات.

    ما هو مستقبل رونالدو الابن؟

    مع اقتراب احتفاله بعيد ميلاده السادس عشر في 17 يونيو، سيركز المراهق على اتخاذ الخطوات المهمة التالية في مسيرته المهنية الناشئة.

    وسواء شارك مع الفريق الأول للنصر أو نجح في نهاية المطاف في الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، فستظل الأنظار موجهة نحو تطورات مسيرته.

