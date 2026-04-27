ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مبابي.. وكشف موقفه من الكلاسيكو
إصدار التقرير الطبي الرسمي
أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً اليوم الاثنين إثر فحوصات طبية مكثفة خضع لها اللاعب في مقر تدريبات النادي. وأكدت النتائج أن المهاجم يعاني من مشكلة عضلية.
وجاء في التقرير الطبي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة شبه الوترية بساقه اليسرى، وفي انتظار تطور حالته". ووفقاً لصحيفة "ماركا"، سيغيب مبابي عن مباراة مدريد المقبلة في الدوري أمام إسبانيول، لكنه يأمل في العودة للمشاركة في مباراة البارسا المقررة يوم 10 مايو المقبل.
حالة من عدم اليقين
بدأت المخاوف تلوح في الأفق عندما طلب مبابي التبديل خلال مشاركته التاريخية رقم 100 بقميص "اللوس بلانكوس". وعلى الرغم من التفاؤل المبدئي الذي أعقب الفحص بالموجات فوق الصوتية، كانت هناك حاجة لإجراء مزيد من الفحوصات لتحديد ما إذا كان النجم الفرنسي سيكون لائقاً للمشاركة في الشهر الأخير من الموسم المحلي وبطولة كأس العالم المقبلة في أمريكا الشمالية.
ولم يتمكن المدير الفني ألفارو أربيلوا من تقديم صورة واضحة فور إطلاق صافرة النهاية في ملعب بينيتو فيامارين. واعترف المدافع السابق للصحفيين قائلاً: "ليس لدي أي فكرة. لقد شعر ببعض الانزعاج. سنرى كيف ستتطور حالته خلال الأيام القليلة المقبلة". وأفادت التقارير بأن المهاجم توجه مباشرة إلى غرفة الملابس لتلقي العلاج بعد استبداله.
سباق الزمن نحو الكلاسيكو
ينصب التركيز الأساسي للفريق الطبي الآن على تاريخ 10 مايو، حيث يحل مدريد ضيفاً على ملعب سبوتيفاي كامب نو في مواجهة نارية أمام برشلونة قد تكون حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري. ورغم تأخر مدريد عن العملاق الكتالوني بفارق كبير في جدول الترتيب، إلا أن هيبة هذه المواجهة تظل ذات أهمية قصوى لإدارة النادي. وأمام مبابي حالياً فترة أسبوعين للتعافي، مما يوفر بصيصاً من الأمل في قدرته على قيادة خط الهجوم أمام كتيبة المدرب هانزي فليك.
تصاعد المخاوف في فرنسا
تُتابع هذه الأخبار عن كثب أيضاً في فرنسا، مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026. ويُعد مبابي النقطة المحورية في هجوم ديدييه ديشان، وبعد موسم سجل فيه بالفعل أكثر من 40 هدفاً، تعتبر لياقته البدنية أمراً حيوياً لآمال "الديوك" في استعادة الكأس على الساحة العالمية.
ومع مواجهة عناصر أخرى في التشكيلة مثل رودريجو لمشاكل طويلة الأمد بالفعل، تتعرض الموارد الهجومية لريال مدريد لضغط كبير إلى أقصى حد. ومن المرجح أن يستغل النادي مباراة إسبانيول للمداورة بين اللاعبين، لكن تظل كل الأنظار مسلطة على تقدم عملية تعافي مبابي مع بدء العد التنازلي للكلاسيكو.