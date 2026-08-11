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ريال مدريد يصدر بيانًا رسميًا للتضامن مع كولومبيا عقب الزلزال المدمر
العملاق الإسباني يقدم الدعم
قدم نادي ريال مدريد الإسباني العملاق تعازيه الحارة ودعمه المعنوي لشعب كولومبيا عقب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر صباح يوم الاثنين. وقد تسببت هذه الكارثة الطبيعية واسعة النطاق في أضرار جسيمة بالبنية التحتية في عدة مناطق رئيسية، بما في ذلك مدن مانيزاليس وكالي وبيريرا. وبقيادة إدارة النادي ومجلس إدارته، أصبح ريال مدريد أحد أوائل الأندية الأوروبية الكبرى التي أرسلت علنًا رسالة تضامن دولي.
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النادي يصدر بيانًا رسميًا
تحركت الإدارة العليا لنادي ريال مدريد بسرعة لإصدار بيان رسمي من النادي للتعبير عن تعاطفها العميق والدعاء من أجل سلامة جميع المتضررين من المأساة التي وقعت في أمريكا الجنوبية.
وعبر بيان رسمي نُشر على القنوات الإعلامية للنادي، صرح بطل أوروبا 15 مرة قائلاً: "يود نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته التعبير عن تعازيهم لأسر الضحايا ولشعب كولومبيا بأسره عقب الزلزال الذي ضرب هذا البلد العزيز خلال الساعات القليلة الماضية.
"ونود من نادي ريال مدريد أن نعرب عن تضامننا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، الذين نرسل إليهم كل حبنا."
كرة القدم المحلية تواجه اضطرابات
تأتي رسالة التعاطف التي بعث بها نادي ريال مدريد في خضم حالة الطوارئ الوطنية التي شلت العديد من القطاعات في جميع أنحاء كولومبيا، بما في ذلك قطاع الرياضة. واضطرت الهيئة الإدارية «ديمايور» إلى تأجيل جميع المباريات المحلية لمدة 24 ساعة للتركيز على عمليات الإنقاذ وتقييم البنية التحتية للملاعب في المناطق المتضررة من الكارثة. ويشكل الدعم المعنوي من مؤسسة ذات شهرة عالمية مثل نادي ريال مدريد دفعة عاطفية كبيرة للجمهور الكولومبي الحزين.
- Getty Images Sport
المسابقات في انتظار تقييم السلامة
من المقرر مبدئيًّا استئناف المباريات المحلية المؤجلة على مراحل يومي الثلاثاء 11 أغسطس والأربعاء 12 أغسطس. ومع ذلك، فإن استئناف المباريات يظل مرهونًا بشكل صارم بإجراء عمليات تفتيش هيكلية دقيقة للبنية التحتية للملاعب واستعادة خطوط النقل في المناطق المتضررة.
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