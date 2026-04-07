ريال مدريد يستهدف ثنائي شتوتغارت في ظل تخطيط عملاق الليغا لإعادة هيكلة خط الوسط لسد فراغ توني كروس
تعزيزات خط الوسط تصبح أولوية
بعد عامين من رحيل الأسطوري كروس، لا يزال ريال مدريد يبحث عن حل نهائي لمشكلته المتمثلة في افتقاده لصانع ألعاب مبدع في العمق. وبينما يظلّ الطابع البدني لخط الوسط في النادي من الطراز العالمي، كان من الصعب تكرار التنظيم الفني الذي كان يقدمه الألماني.
وبناءً على ذلك، تشير تقارير من العاصمة الإسبانية إلى أن الرئيس فلورنتينو بيريز مستعد للتعاقد مع لاعبين بملفين مختلفين هذا الصيف لتحقيق التوازن في التشكيلة.
ويظل التركيز الأساسي منصبّاً على صفقة «غالاكتيكو»، مع تحديد إنزو فرنانديز ورودري كأبرز المرشحين. وقد أفادت التقارير بأن فرنانديز واجه إجراءً تأديبياً داخلياً في تشيلسي بعد التعبير عن رغبته في الانضمام إلى «لوس بلانكوس»، بينما يُنظر إلى رودري على أنه هدف أكثر قابلية للتحقق بسبب وضعه التعاقدي. ومع ذلك، يدرس النادي أيضاً خيارات أقل كلفة لتوفير العمق وإضافة خصائص فنية محددة.
عودة تشيما أندريس
رأت مدريد ما يكفي من شتوتغارت من أندريس لتفكر بجدية في تفعيل خيار إعادة شرائه للاعب البالغ من العمر 20 عامًا. بعد مغادرته العاصمة الإسبانية مقابل مبلغ متواضع قدره 3 ملايين يورو في صيف 2025، تأقلم لاعب الوسط بسرعة مع الحياة في ألمانيا.
ويُقال إن مدريد تملك خيارًا لإعادة اللاعب الشاب إلى البرنابيو مقابل نحو 13.5 مليون يورو هذا الصيف.
أما أندريس نفسه فلم يُخفِ مودته لناديه السابق. وفي حديثه إلى The Athletic، اعترف قائلًا: "هذا أمر يعود للنادي ليقرره؛ سأكون سعيدًا بالعودة إلى مدريد، لكن في الوقت الحالي لا أشغل بالي بذلك. أنا سعيد جدًا في شتوتغارت. لقد قلت لوكيلي إنني لا أريد أن أعرف أي شيء عن الأمر. عندما يحين الوقت، سنتحدث ونرى ما الخيارات المتاحة لدينا".
ستيلر يبرز كهدف ثانوي
ليس أندريس اللاعب الوحيد من شتوتغارت الذي يلفت الانتباه في فالديبيباس. فقد ارتبط لاعب الوسط الألماني شتيلر بالانتقال إلى مدريد خلال عدة نوافذ انتقالات، وما يزال خياراً بديلاً ملموساً إذا اتضح أن الأهداف الرئيسية للنادي باهظة الثمن.
في سن الرابعة والعشرين، أصبح شتيلر أحد أكثر صانعي الألعاب احتراماً في البوندسليغا، مع تقييم سوقي يُقدَّر حالياً بنحو 45 مليون يورو.
وجود لاعبين مرتبطين بمدريد في غرفة ملابس شتوتغارت أدى بطبيعة الحال إلى بعض التفاعلات الخفيفة. وكشف أندريس أن الثنائي مازحا بعضهما بشأن احتمال الانتقال إلى إسبانيا معاً: "الجميع يعرف مدريد، لكن كانت هناك بعض المزاح بيننا. 'هل ستذهب إلى هناك؟ هل سأذهب أنا وتغادر أنت؟' لكن لا أكثر من ذلك."
شتيلر: لاعب من الطراز العالمي؟
يُقال إن الجهاز الفني في مدريد معجب بقدرة شتيلر على «اتخاذ القرارات» في البوندسليغا، وهي سمة اعتبرها زميله أندريس إشادة كبيرة. وقال أندريس عن شتيلر: «إنه أفضل لاعب لدينا، إنه مذهل. إذا شاهدت مباراة لشتوتغارت، ستدرك أنه هو من يتولى زمام الأمور. إنه لاعب من الطراز العالمي ويمكنه اللعب لأي فريق، نأمل في مدريد أو حيثما يريد».