بعد عامين من رحيل الأسطوري كروس، لا يزال ريال مدريد يبحث عن حل نهائي لمشكلته المتمثلة في افتقاده لصانع ألعاب مبدع في العمق. وبينما يظلّ الطابع البدني لخط الوسط في النادي من الطراز العالمي، كان من الصعب تكرار التنظيم الفني الذي كان يقدمه الألماني.

وبناءً على ذلك، تشير تقارير من العاصمة الإسبانية إلى أن الرئيس فلورنتينو بيريز مستعد للتعاقد مع لاعبين بملفين مختلفين هذا الصيف لتحقيق التوازن في التشكيلة.

ويظل التركيز الأساسي منصبّاً على صفقة «غالاكتيكو»، مع تحديد إنزو فرنانديز ورودري كأبرز المرشحين. وقد أفادت التقارير بأن فرنانديز واجه إجراءً تأديبياً داخلياً في تشيلسي بعد التعبير عن رغبته في الانضمام إلى «لوس بلانكوس»، بينما يُنظر إلى رودري على أنه هدف أكثر قابلية للتحقق بسبب وضعه التعاقدي. ومع ذلك، يدرس النادي أيضاً خيارات أقل كلفة لتوفير العمق وإضافة خصائص فنية محددة.



