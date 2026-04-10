ابتعد كورتوا، حارس المرمى البالغ من العمر 33 عاماً، عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في 17 مارس. وكانت التقييمات الطبية الأولية قد توقعت فترة تعافٍ لا تقل عن ستة أسابيع.

لكن، وفقاً لـذا أثلتيك، فإن الدولي البلجيكي يحقق تقدماً جيداً في برنامجه التأهيلي. وأفادت مصادر مطلعة على الوضع بأن كورتوا يستهدف العودة للمنافسة بحلول نهاية أبريل. وسيتزامن هذا الجدول الزمني مع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا — أي بعد نحو ستة أسابيع من الإصابة — شريطة أن يتأهل ريال مدريد إلى ذلك الدور من البطولة.