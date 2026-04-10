Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
ريال مدريد يستعد لتلقي دفعة معنوية بشأن جاهزية تيبو كورتوا البدنية في الوقت المناسب لمرحلة الحسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

قد يكون ريال مدريد على موعد مع دفعة دفاعية هائلة في التوقيت المثالي، مع تكثيف تيبو كورتوا وتيرة تعافيه من إصابة في الفخذ. ويتطلع الدولي البلجيكي للعودة إلى الملاعب خلال الأسابيع الحاسمة من الموسم، بينما يسعى فريق ألفارو أربيلوا لحصد الألقاب على جبهتين.

  • تم توضيح الجدول الزمني لعودة كورتوا

    ابتعد كورتوا، حارس المرمى البالغ من العمر 33 عاماً، عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في 17 مارس. وكانت التقييمات الطبية الأولية قد توقعت فترة تعافٍ لا تقل عن ستة أسابيع.

    لكن، وفقاً لـذا أثلتيك، فإن الدولي البلجيكي يحقق تقدماً جيداً في برنامجه التأهيلي. وأفادت مصادر مطلعة على الوضع بأن كورتوا يستهدف العودة للمنافسة بحلول نهاية أبريل. وسيتزامن هذا الجدول الزمني مع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا — أي بعد نحو ستة أسابيع من الإصابة — شريطة أن يتأهل ريال مدريد إلى ذلك الدور من البطولة.

    تستمر مطاردة دوري أبطال أوروبا

    كي يترك كورتوا بصمته على الساحة الأوروبية مجددًا، يتعين على ريال مدريد أولًا تجاوز عقبة كبيرة. إذ يتوجب على لوس بلانكوس تعويض خسارتهم 2-1 في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونيخ إذا أرادوا إقامة مواجهة نصف نهائي ضد باريس سان جيرمان أو ليفربول في 28 أبريل.

    سيُجبر أربيلوا على الاعتماد على منظومته الدفاعية الحالية في المستقبل القريب، لكن احتمال عودة أحد أفضل حراس المرمى في العالم إلى جانب الفريق في الدور نصف النهائي سيكون عاملًا قادرًا على تغيير مجرى الأمور.

    يسافر مدريد إلى أليانتس أرينا لخوض مباراة الإياب يوم الأربعاء، بينما يلعب ليفربول أمام باريس سان جيرمان في أنفيلد يوم الثلاثاء، مع تقدم بطل أوروبا 2-0 في مجموع المباراتين.


  • كلاسيكو حاسم يلوح في الأفق

    بعيدًا عن الساحة الأوروبية، فإن عودة البلجيكي ستمنح مدريد دفعة لطموحاتها المحلية بينما تسعى لتقليص الفارق في صدارة جدول الترتيب. كما أن العودة في الوقت المناسب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستعني أيضًا أن كورتوا سيكون متاحًا للكلاسيكو ضد برشلونة في كامب نو يوم 10 مايو.

    لا يمكن أن تكون الرهانات أعلى في تلك المواجهة في كتالونيا، إذ يتأخر مدريد عن برشلونة بفارق تسع نقاط في سباق لقب الدوري الإسباني مع تبقي ثماني مباريات.


    تأثير غياب البلجيكي

    غاب كورتوا عن آخر أربع مباريات لريال مدريد في جميع المسابقات، حيث تولّى أندري لونين حراسة المرمى في غيابه. وبينما ارتقى الأوكراني إلى مستوى المطلوب عند الحاجة، فإن وجود كورتوا يكاد يكون من المستحيل تعويضه بالنظر إلى مكانته وسجله في المباريات الكبرى مع النادي.

    وقد خاض 41 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، محافظًا على نظافة شباكه في 15 مباراة. وستُمثّل عودته نهاية فترة محبِطة على طاولة العلاج، وستمنح الفريق القيادة اللازمة لعبور نهاية قد تكون تاريخية للموسم.

