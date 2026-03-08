Getty Images Sport
ريال مدريد يزيل رودري من قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال عشية مباراة مانشستر سيتي - لكن الاهتمام لا يزال قائماً آدم وارتون
عامل جوارديولا وعدم اليقين في مانشستر سيتي
لا شك أن ريال مدريد يبحث عن تعزيزات في خط الوسط من أجل تطوير قوته الهجومية، لكن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا لا يدخل حاليًا في خطط إدارة النادي، وفقًا لصحيفة AS. رودري، الذي يمتد عقده مع إستاد الاتحاد حتى يونيو 2027، يدرس حاليًا خياراته في ظل ضغط مسؤولي مانشستر سيتي من أجل تمديد عقده. لا يزال مستقبل لاعب الوسط محورًا رئيسيًا للنقاش في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع عدم اليقين الذي يحيط بمدة بقاء بيب جوارديولا في منصبه. ليس سراً أن العديد من الشخصيات البارزة في غرفة ملابس سيتي تدرس خطواتها التالية بناءً على قرار جوارديولا بالبقاء في منصبه.
التحول الاستراتيجي لريال مدريد في تخطيط خط الوسط
في حين أن الإعجاب باللاعب الدولي الإسباني لا يمكن إنكاره داخل أروقة البرنابيو، إلا أن مسؤولي النادي قد أزالوه من قائمة الأولويات الفورية. وفقًا لما أوردته صحيفة AS، فقد تحول التركيز في مدريد نحو المواهب الصاعدة التي تتناسب مع استراتيجية التوظيف الحديثة للنادي المتمثلة في تحديد اللاعبين الواعدين ذوي الإمكانات العالية. وقد برز آدم وارتون، نجم كريستال بالاس، كشخصية مهمة، إلى جانب كيس سميث من أز ألكمار وفيتينها من باريس سان جيرمان. وتمثل هذه الأسماء نمطًا مختلفًا من الاستثمار، حيث يسعى بطل إسبانيا إلى إعادة التوازن إلى فريقه بعد الحقبة الأسطورية لتوني كروس ولوكا مودريتش.
صمت العائلة بشأن مستقبل رودري
ظل معسكر اللاعب صامتًا بشأن أي احتمال لمغادرته ملعب إتيهاد. أنطونيو هيرنانديز، والد رودري، تناول مؤخرًا هذه التكهنات خلال ظهوره العلني. وفي كلمته خلال حفل توزيع جوائز الرياضة الوطنية، قال: "إنه مرتاح جدًا في مكانه الحالي. ستتفهمون تحفظه الطبيعي في هذه الظروف. لا أعرف أي شيء وأنا أقول ذلك بصدق. لا أعرف أي شيء، التاريخ يجب أن يُكتب. إنه متحمس للغاية للمشاركة في كأس العالم".
تعكس تعليقات والده التركيز المهني الذي يحافظ عليه لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي استعاد مؤخرًا مستواه بعد تعافيه من الإصابة. بعد أن غاب عن جزء كبير من الموسم، بما في ذلك زيارة سابقة إلى البرنابيو خلال مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، شارك رودري الآن في 11 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. عودته إلى لياقته الكاملة تعتبر دفعة كبيرة لغوارديولا، ولكن يبدو أنها تزامنت مع بحث ريال مدريد عن خيارات أصغر سناً مثل وارتون.
الحفاظ على التنافس في دوري أبطال أوروباأصبح اللقاء بين ريال مدريد ومانشستر سيتي الموعد الأهم في كرة القدم الأوروبية الحديثة، حيث سيكون هذا اللقاء هو السابع بينهما في غضون عقد من الزمن. وفي حين ستحتل المعركة التكتيكية على أرض الملعب مركز الصدارة، فإن القصص الكامنة وراء سوق الانتقالات ستظل دائماً حاضرة بقوة. لطالما قدر مسؤولو ريال مدريد موهبة رودري، لكن الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق من هذا الموسم خلقت مسافة طبيعية بين الطرفين خلال فترة مهمة من فترة الاستكشاف.
