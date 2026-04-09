وفقًا للصحفي الألماني المتخصص في كرة القدم كريستيان فالك، برز أوليسيه كأولوية قصوى لريال مدريد عقب عرضه الفردي المذهل في سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء. وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نجم المباراة بلا منازع، إذ قدم التمريرة الحاسمة لهدف هاري كين، وواصل باستمرار إرباك خط دفاع مدريد طوال الأمسية.

وتفوّق الفرنسي فعليًا على نجوم مدريد أنفسهم، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، على أرضهم. ويُقال إن هذا الأداء الاستعراضي أقنع فلورنتينو بيريز بالموافقة على السعي بقوة لضم الجناح، إذ ترى إدارة النادي أنه القطعة الأخيرة لإكمال أحجية هجومهم.







