ريال مدريد يخطط لصفقة بقيمة 160 مليون يورو لضم مايكل أوليسيه بعد العرض المذهل لجناح بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو
أداء استثنائي في البرنابيو يشعل اهتمام ريال مدريد
وفقًا للصحفي الألماني المتخصص في كرة القدم كريستيان فالك، برز أوليسيه كأولوية قصوى لريال مدريد عقب عرضه الفردي المذهل في سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء. وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نجم المباراة بلا منازع، إذ قدم التمريرة الحاسمة لهدف هاري كين، وواصل باستمرار إرباك خط دفاع مدريد طوال الأمسية.
وتفوّق الفرنسي فعليًا على نجوم مدريد أنفسهم، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، على أرضهم. ويُقال إن هذا الأداء الاستعراضي أقنع فلورنتينو بيريز بالموافقة على السعي بقوة لضم الجناح، إذ ترى إدارة النادي أنه القطعة الأخيرة لإكمال أحجية هجومهم.
حزمة انتقال قياسية قيد الإعداد
أشار فالك عبر CF Bayern Insider إلى أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض افتتاحي يتراوح بين 160 و165 مليون يورو لإغراء بايرن بالموافقة على البيع. وقدّم أوليسيه مستويات مدمّرة هذا الموسم تحت قيادة فينسنت كومباني، مسجّلًا 16 هدفًا و24 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، ما يبرر الأرقام الفلكية المتداولة في العاصمة الإسبانية.
ورغم أن ليفربول نُسبت إليه أيضًا رغبة في التعاقد مع اللاعب السابق لكريستال بالاس، فإن إغراء البرنابيو والقوة المالية للوس بلانكوس قد يضعانهم في موقع الصدارة.
بايرن ميونخ متمسك بموقف «غير معروض للبيع»
على الرغم من الاهتمام المتزايد من نخبة أوروبا، حافظ بايرن ميونيخ على موقف صارم بشكل لافت بشأن نجمه الثمين. وقد تحرّك المدير الرياضي ماكس إيبرل بالفعل لرفض الاقتراحات بأن النادي قد يفكر حتى في الاستماع إلى عروض لضم الجناح، بغض النظر عن حجم العرض.
وضع العقد والتوقعات المستقبلية
ومن الأهمية بمكان بالنسبة لبايرن أنهم ما زالوا يملكون السيطرة الكاملة على مصير أوليز، إذ لا يوجد بند شرط جزائي مُفعّل في عقده الحالي. إن غياب خيار الشراء هذا يعني أن على مدريد التفاوض مباشرة مع إدارة بايرن، التي تركز حالياً على ربط أوليز بعقد أطول من أجل صدّ الاهتمام.
ويبقى السؤال الأكبر في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة هو ما إذا كان إصرار ريال مدريد وعرض محتمل بتسعة أرقام يمكن أن يغيّرا هذا الموقف.