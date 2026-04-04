جاءت المفاجأة في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني من ملعب «إستادي دي سون مويكس» في مايوركا، حيث فاز فريق الأرجنتيني مارتين ديميكيليس بنتيجة 2-1 على ريال مدريد. بالنسبة للفريق المضيف، تعتبر هذه النقاط الثلاث أساسية للبقاء في الدوري، حيث ارتفع رصيدهم إلى 31 نقطة متجاوزين إلتشي والخروج من منطقة الهبوط (رابع آخر بفارق نقطتين عن المركز الثالث من القاع). ويبقى فريق "الميرينجيس" في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، مع مباراة مؤجلة: الليلة في الساعة 21:00 سيستضيف أتلتيكو مدريد بقيادة تشولو سيميوني.
ريال مدريد يتعثر في الدوري الإسباني: أربيلوا يتعرض للهزيمة على أرض مايوركا، وهدف موريقي في الدقيقة 91 يحسم المباراة
المباراة
ظل مايوركا متقدماً طوال معظم المباراة بفضل هدف لاعب الوسط مانو مورلانس، المولود عام 1999، الذي افتتح التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. قبل دقيقتين من نهاية المباراة، سجل إيدر ميليتاو هدف التعادل، بعد أن دخل الملعب قبل نصف ساعة من نهاية الشوط الثاني بدلاً من هويجن؛ ومع اندفاع ريال مدريد إلى الأمام بحثاً عن هدف الفوز، حسم المباراة في الدقيقة 91 المهاجم السابق للاتسيو فيدات موريكي. في الأيام المقبلة، قد يثير قرار أربيلوا بترك فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء استعداداً لمباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ضد بايرن ميونيخ جدلاً في إسبانيا، فقد دخل البرازيلي في الشوط الثاني، وكان براهيم دياز إلى جانب مبابي منذ الدقيقة الأولى.