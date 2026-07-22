"ريال مدريد يتخلى عن نجمه بشرط"!.. تنافس إيطالي للتعاقد مع فرانكو ماتانتونو

من الناحية التكتيكية البحتة، فإن ملامح ماستانتونو تتناسب تمامًا مع احتياجات كل من فيورنتينا وميلان. وقد أوضح فابيو غروسو، المدرب الجديد للفريق الأرجواني، الذي يظل على اتصال مستمر مع المدير الرياضي فابيو باراتيكي، الحاجة إلى تعزيزات في مركز الجناح الهجومي،ويمكن للاعب المولود عام 2007، الذي يلعب على الجانب الأيمن بقدمه غير المفضلة، أن يكون حلاً لهذا المركز. أما «الروسونيري»، فهم يبحثون منذ أسابيع عن لاعب صانع ألعاب أعسر لينضم إلى تشكيلة «3-4-2-1» التي يعتمدها أموريم. إلى جانب كاريتساس لاعب جنك (الذي يثير اهتمام بوروسيا دورتموند أيضًا)، فإن اسم ماستانتونو يبدو منطقيًا من حيث خصائصه. ويبقى أن نرى ما إذا كان الناديان الإيطاليان مستعدين لقبول الشروط التي وضعها ريال مدريد، أي الاستفادة من اللاعب لموسم واحد فقط، مع بقائه تحت سيطرة الفريق الإسباني دون أي إمكانية للحصول حتى على حق الأولوية في شرائه في المستقبل.