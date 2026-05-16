وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «آس» الإسبانية، فقد تصاعدت الأوضاع المحيطة بكيليان مبابي داخليًّا إلى درجة دفعت رئيس الملكي فلورنتينو بيريز إلى استدعاء النجم إلى مقر النادي لعقد اجتماع عاجل. وما كان مقررًا أن يكون نقاشًا استراتيجيًا حول مستقبل النادي الرياضي أصبح الآن اجتماعًا عاجلاً لمعالجة أزمة حقيقية.
ريال مدريد يتحرك .. بيريز يطلب الاجتماع مع مبابي
ماذا حدث؟
يكمن جوهر هذه الاضطرابات في العلاقة المتصدعة بين المهاجم والجهاز الفني وبعض لاعبي الفريق. وتخشى إدارة ريال مدريد الآن من فقدان سيطرتها الحديدية على هذا الفريق المليء بالنجوم، لذا قررت إنهاء الأمر.
وقد وصل هذا الخلاف المتأجج إلى ذروته ليلة الخميس بعد مباراة أوفييدو، عندما توجه مبابي إلى الميكروفونات وأثار عاصفة إعلامية بتصريحاته المثيرة.
يجب على مبابي أن يقدم أسبابه إلى بيريز
وقد جعل بيريز هذا الأمر أولوية قصوى. فهو يرغب في الاستماع مباشرةً من مبابي إلى خططه المستقبلية، والأهم من ذلك، نواياه بشأن الموسم المقبل.
تتصاعد التوترات في غرفة ملابس "البلانكوس" منذ بعض الوقت؛ ويبدو الفريق المليء بالنجوم الآن منقسماً وبدون قائد.
كان مسؤولو النادي يراقبون سلوك مبابي بقلق متزايد، مقتنعين بأن ابتعاده العلني عن المجموعة قد عطل التناغم داخل الفريق.
لا يستطيع العديد من زملائه في الفريق فهم موقف المهاجم وسلوكه، معتقدين أن هذه الضجة المستمرة كان من الممكن تجنبها. منذ أدائه الفردي بعد مباراة أوفييدو، لم يعد الجهاز الفني هو الوحيد الذي يشعر بالتأثر؛ بل يشعر بعض زملائه في الفريق بأنهم مستهدفون بشكل مباشر.
ريال يواجه معضلة
على الرغم من الخلافات المستمرة، يواجه ريال مدريد معضلة: فصاحب «الحذاء الذهبي» الحالي لا يزال حجر الزاوية في البرنابيو، ولا يزال بيريز يعتبره أفضل لاعب في العالم.
ومع ذلك، فإن تاريخ ريال مدريد يظهر أنه لا أحد محصن: فقد غادر كل من كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس تحت إشراف إدارة بيريز.
في كلتا الحالتين، تصرف بيريز بيد من حديد، ووضع النادي فوق الأفراد وأصر على أن يظل الجميع موالين لخريطة الطريق الاستراتيجية للنادي. أولئك الذين لا يلتزمون بالخط المرسوم يُطردون من النادي — ووفقاً للتقرير، فإن هذه القاعدة تنطبق حتى على بطل عالمي مثل مبابي.
من المقرر أن يعود مورينيو إلى ريال مدريد
في غرفة اجتماعات مجلس إدارة النادي المدريدي، أصبحت الأولوية الآن، وبشكل لا لبس فيه، هي استعادة الانضباط والسلطة على الفور. ومن المرجح أن تقع هذه المهمة على عاتق المدرب الجديد.
ومن المرجح أن يكون هذا الرجل وجهاً مألوفاً يتمتع بذوق للسيطرة الحازمة والتسلسل الهرمي الصارم: ما لم تحدث مفاجآت كبيرة، من المقرر أن يتولى جوزيه مورينيو زمام الأمور في مدريد.