قهر ريال مدريد وكتالوني سابق.. برشلونة يضع خطة بديلة لخوليان ألفاريز!
ملف موريتشي الشخصي يجذب اهتمام برشلونة
ولدى النادي رؤية واضحة لنوع المهاجم الذي يحتاج إليه في حال فشل صفقة التعاقد مع ألفاريز: مهاجم "رقم 9" تقليدي يتمتع بطول القامة وحضور قوي داخل منطقة الجزاء وخبرة على مستوى النخبة.
ووفقًا لصحيفة SPORT، برز موريتشي لاعب مايوركا كأفضل بديل بعد موسم متميز. في سن 31 عامًا، أصبح اللاعب الدولي الكوسوفي أحد أبرز اللاعبين في الدوري، ويحتل حاليًا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري. ويقدم موريتشي بعدًا تكتيكيًا يفتقر إليه الفريق الحالي وهو السيطرة على الكرات الهوائية، والقدرة على تقييد حركة قلب الدفاع، وحس تهديفي دقيق داخل منطقة الجزاء.
الخطوات الأولية عبر الوسطاء
تشير صحيفة «سبورت» إلى أن النادي الكتالوني قد أجرى بالفعل استفسارات عبر وسطاء للتعرف على وضع اللاعب، على الرغم من عدم إجراء أي اتصال مباشر مع وكلاء اللاعب حتى الآن. ويظل موريتشي، الذي يدرك الاهتمام المتزايد به في أعقاب مستواه الرائع، مركزاً على إنهاء الموسم بقوة قبل التفكير في أي انتقالات.
يبلغ سعر فسخ عقد المهاجم 40 مليون يورو، لكن وفقًا لمقربين من اللاعب - الذي يمتد عقده حتى عام 2029 - قد يكون متاحًا مقابل مبلغ أقل بكثير اعتمادًا على الوضع الرياضي لمايوركا.
يراقب برشلونة عن كثب أداء الفريق الخصم، مع ملاحظة أن الهبوط المحتمل إلى الدرجة الثانية قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض السعر المطلوب.
صعوبات مايوركا وعامل الهبوط
يحتل مايوركا حالياً المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى أهداف موريتشي التي أبقت الفريق في دوري الدرجة الأولى.
ويرى ديكو وفريق الكشافة التابع له أن موريتشي يمثل مورداً تكتيكياً مثالياً لاختراق الدفاعات الصلبة التي تتراجع إلى العمق.
يعتقد المدير الرياضي أن الفريق بحاجة إلى لاعب يقدم حلولاً مختلفة عن روبرت ليفاندوفسكي أو المهاجمين الأصغر سناً.
ستسمح القوة البدنية لموريتشي لبرشلونة بتبني أسلوب أكثر مباشرة عند الضرورة، مستفيداً من قوته في المواجهات الفردية وقدرته على الاحتفاظ بالكرة لتخفيف الضغط عن خط الوسط.
قميص برشلونة وقهر ريال مدريد
تسبب موريتشي مؤخرًا في تصعيب فكرة العودة لسباق الدوري الإسباني لريال مدريد بعد تسجيله هدف الفوز على الملكي في المواجهة الأخيرة مع مايوركا.
كما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا له وهو صغير بقميص نادي برشلونة.
