ريال مدريد وفياريال | فينيسيوس يقضي على نظرية المؤامرة بأسوأ شكل ممكن.. وهنا عاد مورينيو لخصاله السيئة!

في خضم هذا الشلل الجماعي، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بنظرية مؤامرة هزلية تزعم اختفاء فينيسيوس ومشاركة بديل يشبهه لحماية عقود الرعاية، مع تدقيق غريب في تفاصيل وشومه وملامح وجهه.
لكن ما حدث في الدقيقة 52 نسف تلك الترهات، فنزل البرازيلي ليحرك المياه الراكدة ويصنع الفارق فورًا بخلخلة دفاعات الغواصات الصفراء وسحب الرقابة، مفسحًا المجال أمام ديوماندي لتسجيل هدف التقدم ومقدمًا لمسات سحرية أهدرها مبابي بغرابة.
غير أن النجم البرازيلي أبى إلا أن يكمل عادته المألوفة، فبدلًا من تأمين الفوز بالهدف الثاني، ارتكب تصرفًا ساذجًا بجذب شعر ناثان ساليبا دون كرة.
تدخلت تقنية الفيديو ليلغى هدفه، ويشهر الحكم دياز دي ميرا البطاقة الحمراء في وجهه، لتخرج هويته الحقيقية التي لا يمكن تقليدها، لاعب يجمع بين العبقرية الفنية والتهور الذهني الذي يورط فريقه في غيابات قد تمتد إلى الكلاسيكو.