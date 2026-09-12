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علي رفعت

ريال مدريد ورايو فاييكانو: أغمضوا أعينكم عن مشاكل الدفاع.. وغضب مورينيو لن يمنحكم أرقام برشلونة!

فقرات ومقالات
ريال مدريد ضد رايو فاليكانو
ريال مدريد
رايو فاليكانو
الدوري الإسباني

فوز هام ولكن!

حقق ريال مدريد انتصارًا عريضًا على ضيفه رايو فاييكانو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.


ليستعيد نغمة الانتصارات المحلية مستفيدًا من الحسم الهجومي المبكر، رغم استمرار علامات الاستفهام الكبرى حول منظومته الخلفية.


  • courtoisGetty Images

    أخطبوط ينقذ خطوطًا مفككة

    لم تكن النتيجة العريضة لتعكس حقيقة ما جرى فوق المستطيل الأخضر، إذ واصل الخط الخلفي لريال مدريد إظهار ارتباك واضح وتفكك مقلق بين أفراده، حيث ظهرت المساحات الشاسعة في عمق الدفاع وعلى الأطراف، تاركة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مواجهة انفرادات وتسديدات متتالية كادت تعيد الضيوف إلى اللقاء في أكثر من مناسبة.

    وتجلت أزمة الفريق في افتقاد التناغم وغياب الحماية اللازمة من خط الوسط، ليعيش الدفاع الملكي مجددًا على بسالة حارسه وتصدياته التي لولاها لاهتزت الشباك بعدد وافر من الأهداف، وهو ما فجّر ثورة غضب عارمة لدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على خط التماس في الشوط الثاني حين شاهد فريقه عاجزًا عن مجاراة انتشار المنافس.

    لكن تلك الثورة العصبية لن تمنح الفريق صلابة منظومة برشلونة الدفاعية التي تبنى على فكر جماعي وضغط خانق لا على مجرد ردود أفعال عصبية.


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  • هدايا دفاعية مهدت الطريق

    جاءت السهولة التي حسم بها أصحاب الأرض اللقاء خلال الدقائق الأولى نتاج هدايا كارثية قدمها دفاع رايو فاييكانو، وعلى وجه التحديد مدافعه فلوريان لوجون الذي عاش أمسية مروعة في البرنابيو.

    وتسبب لوجون في ارتكاب ركلة جزاء ساذجة بعد عرقلة ألفارو كاريراس، قبل أن يرتكب خطأ فادحًا بتمريرة خلفية خاطئة قطعتها عناصر ريال مدريد لتسجيل الهدف الثاني على الفور، وهو ما منح كتيبة مورينيو تقدمًا مريحًا وسهلًا دون بذل جهد تكتيكي كبير في تفكيك دفاع المنافس.

    بل جاء الاستثمار مباشرًا لأخطاء دفاعية فردية بدائية يصعب تكرارها بهذا الشكل الفج أمام كبار القوم.


  • imago-sport-1083082534.jpgDeFodi Images

    مأزق التكتل والغياب أمام المنظمين

    تختلف مواجهة رايو فاييكانو تمامًا عن الصدام مع أندية تمتلك صلابة تكتيكية وانضباطًا دفاعيًا حديديًا، وهو الفارق الجوهري الذي ظهر جليًا في تعثر ريال مدريد خلال الجولة الماضية أمام ريال بيتيس. 

    فالفرق المنظمة التي تفضل التراجع وإغلاق المساحات والاعتماد على الكتل الدفاعية المنخفضة تحرم مهاجمي ريال مدريد من مساحات الركض والانطلاق بالمرتدات السريعة، وتجبر الفريق الملكي على مواجهة عجزه الحقيقي في الابتكار والتمرير وصناعة الفرص من الثبات في ظل غياب السيطرة عن منطقة المناورات.

    وهو الأسلوب الذي ينجح غالبًا في شل حركة نجوم مدريد وإجبارهم على استقبال الخسائر أو الخروج بنتائج باهتة.


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  • imago-sport-1083091373.jpgAlex Perez

    بيت القصيد

    الانتصار على رايو فاييكانو يمنح ريال مدريد النقاط الثلاث ويخفي مؤقتًا العيوب الفنية تحت غطاء الحسم الهجومي وهدايا الخصوم، لكن استمرار العجز عن التحكم في وسط الملعب والاعتماد الكلي على معجزات تيبو كورتوا لن يصنعا بطلًا مستقرًا للدوري.

    فالنجاح الحقيقي لا يكمن في معاقبة الفرق المندفعة بأخطاء فردية، بل في امتلاك منظومة جماعية تحمي المرمى كما يفعل المنافس المباشر وتجيد فك شفرات الحصون الدفاعية حين تختفي المساحات تمامًا.


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