ريال مدريد وبرشلونة ليسا وحدهما: أحدهما رفض والآخر أُجبر على الغياب.. تفاصيل نشاز ثنائي الكلاسيكو في جولة "الريترو"!

عاشت ملاعب الدوري الإسباني في الجولة 31 أجواء استثنائية ضمن مبادرة جولة العودة إلى الماضي التي أطلقتها الرابطة للاحتفاء بتاريخ الأندية.

الفعالية شملت 38 ناديًا من الدرجتين الأولى والثانية حيث ارتدى اللاعبون قمصانًا مستوحاة من عقود ماضية، ولم تتوقف المبادرة عند حدود الملابس بل امتدت لتشمل تغيير ملابس الحكام وتعديل الرسوم التوضيحية للبث التلفزيوني لتعيد المشاهدين إلى زمن كرة القدم القديم.

الإعلان عن هذه التصميمات جرى رسمياً في 19 مارس خلال أسبوع الموضة في مدريد مما أضفى صبغة تسويقية وعالمية على هذا الحدث الرياضي الكبير.

لكن بشكل ما ولأسباب مختلفة غاب الثنائي الكبير ريال مدريد وبرشلونة عن المساهمة في تلك الجولة بقمصان قديمة، مما دفع الجماهير للتساؤل، لماذا غابا؟! فيما يلي نحاول أن نوضح الحقائق الخاصة بهذا الجدل.



