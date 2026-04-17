تهميشه في ريال مدريد "حرام" ووقت الملكي ينفد.. رأسية نيكو باز تطارد لاوتارو وألفارو موراتا يعود من جديد!

تلقى فريق كومو خسارة جديدة خارج دياره أمام مضيفه ساسوولو بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي.

ورغم نجاح النجم الأرجنتيني الشاب نيكو باز في تقليص الفارق في نهاية الشوط الأول بتسجيله هدف فريقه الوحيد بضربة رأسية ساقطة ومتقنة سكنت الشباك في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى نهاية اللقاء.

هذه الهزيمة المفاجئة عقدت موقف الفريق بشكل ملحوظ في جدول الترتيب العام وأثرت سلبًا على طموحاته الكبيرة هذا الموسم.

المباراة شهدت ندية كبيرة وتراجعًا ملحوظًا في الأداء الدفاعي للضيوف مما كلفهم استقبال هدفين مبكرين في غضون دقائق معدودة ليصعبوا المهمة على أنفسهم طوال مجريات الشوط الثاني.



