الحقيقة المُرة: ريال مدريد "كلمة السر" في نجاحات هانزي فليك مع برشلونة.. وإلا "الفشل" واضح للجميع!

لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث سنستكمل حديثنا الآن عن "فشل" العملاق الكتالوني برشلونة، في مرحلة المدير الفني الألماني هانزي فليك.
برشلونة يمتلك 5 ألقاب عبر تاريخه، في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ ولكنها كانت من الممكن أن تصل إلى "الرقم 7"، في عهد فليك - من 2024 وحتى الآن -.
والحقيقة أن قائمة برشلونة الحالية، فيها الكثير من "النواقص" بالفعل، والتي لا تؤهل الفريق للتتويج باللقب الأوروبي؛ بالمقارنة مع عمالقة أوروبا الكبار.
لكن.. لا يُمكن إغفال حقيقتين بخصوص فريق برشلونة الأول لكرة القدم أيضًا؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: امتلاك برشلونة مواهب رائعة مثل "الجوهرة الإسبانية لامين يامال ومواطنه بيدري جونزاليس"؛ فهو ليس فريقًا بائسًا كما يصور البعض.
* ثانيًا: الظروف التي خدمت برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ سواء في الموسم الماضي أو العام الرياضي الحالي 2025-2026.
نعم.. على مدار نسختي دوري أبطال أوروبا "2024-2025" و"2025-2026"؛ كانت القرعة تضع برشلونة في المسار الأسهل، بعيدًا عن عمالقة القارة الكبار.
مثلًا.. في الموسم الماضي، لم يواجه برشلونة سوى فريقًا واحدًا كبيرًا في مرحلة الدوري، وهو العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ بينما أوقعته القرعة ضد "بنفيكا البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر الإيطالي"، في الأدوار الإقصائية.
أما في الموسم الحالي، واجه العملاق الكتالوني كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، كأكبر ناديين في مرحلة الدوري؛ بينما أوقعته القرعة ضد "نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ثم أتلتيكو مدريد الإسباني"، في الأدوار الإقصائية.
وخرج برشلونة ضد إنتر في نصف نهائي الموسم الماضي، وأمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي 2025-2026؛ وهو أساسًا يتفوق عليهما كثيرًا، من حيث الجودة الفنية.
بمعنى.. برشلونة كان يستطيع الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في الموسمين الماضي والحالي بكل سهولة؛ وربما التتويج بالمسابقة في النسختين، ورفع رصيده إلى "7 ألقاب" تاريخيًا.
وأساسًا "برشلونة فليك" لم يفز في أي مباراة كبيرة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، سوى ضد بايرن ميونخ.
- نتائج "برشلونة فليك" أمام كبار أوروبا:
* مرحلة الدوري 2024-2025: برشلونة (4-1) بايرن ميونخ.
* نصف النهائي 2024-2025: الخسارة من إنتر (7-6)، في نتيجة مباراتي "الذهاب والإياب".
* مرحلة الدوري 2025-2026: برشلونة (1-2) باريس سان جيرمان.
* مرحلة الدوري 2025-2026: تشيلسي (3-0) برشلونة.
* ربع النهائي 2025-2026: الخسارة من أتلتيكو مدريد (3-2)، في نتيجة مباراتي "الذهاب والإياب".
كل ذلك يؤكد "فشل" فليك مع برشلونة أوروبيًا؛ حيث يعجز المدير الفني الألماني عن الفوز في المباريات الكبيرة، كما يسقط أمام المدربين "التكتيكيين".