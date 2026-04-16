تم تحديد سعره .. إنتر يستخدم أموال "صفقة برشلونة" لضم نيكو باز من ريال مدريد

انتقل نيكو باز إلى نادي كومو في صيف عام 2024 في صفقة انتقال نهائي مقابل 6 ملايين يورو، ووقع عقدًا مدته خمس سنوات حتى عام 2028.

ولكن في الوقت نفسه، حصل ريال مدريد على 50% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب، بالإضافة إلى إمكانية إعادة شرائه بمبالغ محددة خلال ثلاث فترات انتقالات صيفية: 8 ملايين يورو في عام 2025، و9 ملايين يورو في عام 2026، و10 ملايين يورو في عام 2027.

ولا يمكن استبعاد أن يدفع ريال مبلغاً أكبر لإعادته إلى ديارهم، بإضافة نوع من "مكافأة التقييم" إلى المبلغ الذي تم تحديده بالفعل في العقود، أي 9 ملايين يورو.

وفي الواقع، كان بإمكان كومو الصيف الماضي جني المزيد من بيع الموهبة الأرجنتينية، لكنه رفض عرضاً ضخمًا من توتنهام بقيمة 65 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافأة.

ووسط الضجة المثارة حول الإنفاق الضخم للهلال في الفترة الأخيرة، ظهرت أنباء حول استمرار هذا الأمر من خلال صفقة ضخمة قادمة من الدوري الإيطالي.

