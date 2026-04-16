Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
cm grafica nico paz 2025 26 2.1 desk high impactGetty Images
علي سمير

تم تحديد سعره .. إنتر يستخدم أموال "صفقة برشلونة" لضم نيكو باز من ريال مدريد

إنتر
ريال مدريد
انتقالات
كومو
نيكو باز
برشلونة
أليساندرو باستوني
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي

هل يتخلى ريال مدريد عن اللاعب الشاب؟

صفقة صعبة، لكنها ليست مستحيلة بأي حال من الأحوال. وفقاً لما نشرته صحيفة «ريبوبليكا»، سيحاول إنتر في الصيف التعاقد مع نيكو باز، النجم الصاعد في صفوف كومو، الذي سجل 11 هدفاً هذا الموسم، مساهماً في الطفرة الرائعة التي حققها الفريق مع سيسك فابريجاس.

وهذه الفكرة قد تحدث فقط إذا أبدى ريال مدريد، الذي يمتلك حقوقه ويستعد لممارسة حق إعادة الشراء في نهاية الموسم، استعداداً للتفاوض. لكن بقاءه في مدريد ليس أمراً مفروغاً منه على الإطلاق.

  • Nico Paz Diao ComoGetty Images

    تكلفة إعادة الشراء

    انتقل نيكو باز إلى نادي كومو في صيف عام 2024 في صفقة انتقال نهائي مقابل 6 ملايين يورو، ووقع عقدًا مدته خمس سنوات حتى عام 2028.

    ولكن في الوقت نفسه، حصل ريال مدريد على 50% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب، بالإضافة إلى إمكانية إعادة شرائه بمبالغ محددة خلال ثلاث فترات انتقالات صيفية: 8 ملايين يورو في عام 2025، و9 ملايين يورو في عام 2026، و10 ملايين يورو في عام 2027.

    ولا يمكن استبعاد أن يدفع ريال مبلغاً أكبر لإعادته إلى ديارهم، بإضافة نوع من "مكافأة التقييم" إلى المبلغ الذي تم تحديده بالفعل في العقود، أي 9 ملايين يورو.

    وفي الواقع، كان بإمكان كومو الصيف الماضي جني المزيد من بيع الموهبة الأرجنتينية، لكنه رفض عرضاً ضخمًا من توتنهام بقيمة 65 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافأة.

    ووسط الضجة المثارة حول الإنفاق الضخم للهلال في الفترة الأخيرة، ظهرت أنباء حول استمرار هذا الأمر من خلال صفقة ضخمة قادمة من الدوري الإيطالي.

    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


  • هل سيبيع ريال مدريد نيكو باز؟

    لا يزال ريال مدريد خياراً مطروحاً أمام نيكو باز، الذي سيتوجه في يونيو إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، لكن الأمر لا يزال مجهولاً حتى الآن.

    وبعد موسم فاشل خالٍ من الألقاب، بقيادة تشابي ألونسو وأربيلوا على مقاعد البدلاء، سيشهد الصيف ثورة في صفوف الفريق الإسباني.

    وسيكون من الضروري جمع الأموال لتمويل التعاقدات الجديدة، وقد ينتهي الأمر بوضع نيكو باز على قائمة اللاعبين المغادرين.

    ووقتها سيقوم المدرب الجديد أن يحدد تفضيلاته: ففي خط الهجوم هناك بالتأكيد خيارات كثيرة، من رودريجو إلى فينيسيوس جونيور، ومن فرانكو ماتانتونو إلى أردا جولر، ومن براهيم دياز إلى إندريك، العائد من ليون. هناك لاعبون زائدون عن الحاجة.

  • Alessandro Bastoni InterGetty

    إنتر يستغل صفقة برشلونة المحتملة

    وفقاً لصحيفة «ريبوبليكا»، يرغب إنتر في تخصيص الأموال القادمة من البيع المحتمل لأليساندرو باستوني إلى برشلونة لضم نيكو باز، الذي يقدر ريال مدريد قيمته بما لا يقل عن 50 مليون يورو.

    ويقوم بدور الوسيط في هذه الصفقة نائب الرئيس خافيير زانيتي، صديق والده بابلو، الذي كان زميله سابقاً في المنتخب الأرجنتيني.

    الترابط بين نيكو باز وعالم إنتر حقيقي: والدليل على ذلك هو الصورة التي نشرتها باولا دي لا فوينتي، زوجة زانيتي، على موقع "إنستجرام" بعد العشاء الذي أقامه لاعب الوسط الأسطوري برفقة والده وأسطورة أخرى من أسطورة النيرازوري دييجو ميليتو، في مطعم بوتينيرو في ميلانو، الذي يملكه نائب الرئيس وأحد رموز النيرازوري. بين إنتر وريال مدريد يقف نادي كومو، الذي سيحاول، في حال تأهله إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، الإبقاء عليه لموسم آخر على ضفاف البحيرة.