"يلعب بالـ125 التي دفعوها من أجله!" .. مورينيو يقارن ديوماندي بفينيسيوس

قدّم الجناح الشاب يان ديوماندي أداءً لا يُنسى في فوز ريال مدريد على إشبيلية برباعية مقابل هدف، حيث صنع هدف أردا جولر الأول قبل أن يختم الانتصار بهدف فردي رائع.

وانطلق اللاعب الصغير في مجهود قوي من الجهة الجانبية قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليمنى داخل الشباك.

وأبرز هذا الأداء السرعة الانفجارية والموهبة الخام التي يتمتع بها ديوماندي في التحولات.

لكن المدرب جوزيه مورينيو استغل المؤتمر الصحفي بعد المباراة ليوضح حجم التطور الذي ما زال يحتاجه المهاجم الشاب.