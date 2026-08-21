مقابلة مطوّلة أجراها "إل شيرينجيتو" مع جوزيه مورينيو، وأراد المدرب الجديد – والقديم – لـريال مدريد، كعادته، حماية مجموعته، كما تحدّث أيضًا عن نجم الغريم برشلونة لامين يامال.
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مورينيو: لامين يامال؟ لاعب كبير ولكن لا مكان له في ريال مدريد
ماذا قال مورينيو عن يامال؟
وصرح المدرب البرتغالي: "هل كنت أرغب في ضم لامين يامال إلى ريال مدريد؟ لا. إنه بلا شك لاعب كبير، وفتى يمتلك إمكانات نمو مذهلة. ليس أمرًا طبيعيًا أن يصبح بطلًا لأوروبا والعالم في مثل سنّه، لكننا نملك تشكيلة على أعلى مستوى، ولن يجد مكانًا في فريقنا. هؤلاء هم لاعبيّ. ولاعبيّ هم الأفضل".
وأتبع: "يجب أن يكون المدرب درعًا للاعبيه عندما يكون أمامه ميكروفون. أما معهم، فيمكنني قول أشياء كثيرة لا أقولها علنًا".
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