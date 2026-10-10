"ريال مدريد متعجرف ويفتقد للمصداقية" .. لابورتا يشن هجومًا قويًا على الملكي

لا يزال لابورتا واثقًا تمامًا من أن برشلونة سيبرئ ساحته قريبًا في "قضية نيجريرا". ويتعلق التحقيق القضائي بمدفوعات مزعومة قدّمها النادي إلى مسؤول تحكيمي سابق، وهو ما شكّل محور جدل كبير في كرة القدم الإسبانية.

وقال لابورتا، وفقًا لما نقلته موندو ديبورتيفو: "في مدريد يتحدثون عن مواضيع أخرى لصرف الانتباه. لن أتوقف أبدًا عن القول إنهم حاولوا إدانتنا قبل حتى أن يحاكمونا في المحكمة. بات واضحًا أنه لم يكن هناك أي أساس للاتهامات الموجهة إلينا. ستنتهي هذه القضية بتبرئة برشلونة.سيكون على أولئك الذين حاولوا بلا هوادة وباستمرار الإضرار بصورة برشلونة التراجع عن ادعاءاتهم. إنهم يماطلون في الإجراءات القضائية لأطول فترة ممكنة لإبقاء القضية حية، لكنها لا تؤدي إلى أي نتيجة. إنها محاولة لتشويه سمعة برشلونة. لا أعتقد أنهم يفعلون ذلك ببراءة".