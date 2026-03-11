مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا يسقط أمام ريال مدريد. فاز الفريق الأبيض 3-0 في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وبدون كيليان مبابي وبوجود فينيسيوس جونيور الذي أضاع ركلة جزاء، تحول فيديريكو فالفيردي إلى هداف: ثلاثية للوسط الأوروغواياني، أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا في تاريخ ريال مدريد. على الجانب الآخر، غاب إرلينغ هالاند ، الذي لم يسجل أي هدف منذ شهر ولم يلعب الليلة واحدة من أفضل مبارياته: 10 لمسات في 82 دقيقة حتى لحظة استبداله، و3 تمريرات فقط.
ريال مدريد - مانشستر سيتي، أرقام هالاند المرعبة: "زملاؤه كانوا يغلقون المساحات أمامه"
تحليل زولا ومارشيسو لمباراة هالاند
"هل تعرفون ذلك الشعور عندما تكونون في المكان الخطأ في الوقت الخطأ؟!" هكذا علق كلاوديو ماركيزيو على أداء إرلينغ هالاند في البرنابيو في مباراة الذهاب من دور الـ16 بين ريال مدريد ومانشستر سيتي: "يجب أن نقول أيضًا أنه لم تصله الكثير من الكرات القابلة للعب - يواصل ماركيزيو تحليله أمام ميكروفونات Prime Video - ولكن من المثير للدهشة أن نرى لاعبًا مثله لا يشكل أي خطر فعليًا". خلافًا لذلك، يرى جيانفرانكو زولا أن المسؤولية تقع على عاتق الفريق: "ليس من السهل اللعب في تلك الظروف ووجود ثلاثة أو أربعة خصوم حوله دائمًا؛ بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما كان زملاؤه هم الذين يغلقون المساحات أمامه. لم يتمكن مانشستر سيتي بأكمله من خلق تفوق، وفي تلك الظروف يصعب على الجميع اللعب".
