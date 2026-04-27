"يجب أن أعود إلى ريال مدريد ولكن" .. إندريك يفتح باب مغادرة الملكي
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هو الأولوية
كان إندريك بمثابة مفاجأة سارة منذ انضمامه إلى ليون في يناير، حيث استعاد البريق الذي جعله أحد أكثر المواهب المرغوبة في عالم كرة القدم.
وفي حديثه مع قناة Canal+، أعرب البرازيلي عن تعلقه الشديد بفريقه المؤقت ورغبته في رؤية النادي يعود إلى قمة كرة القدم الأوروبية، بينما ألمح إلى أنه قد يكون مستعداً لتمديد إقامته.
وقال: "هل هناك فرصة لبقائي إذا تأهل ليون إلى دوري أبطال أوروبا؟ في الواقع، لا أعرف". "بدأنا بإعارة لمدة ستة أشهر، لكن إذا اضطررت للعودة إلى ريال مدريد، فسأعود بكل سرور. وإذا اضطررت للذهاب إلى مكان آخر، فسأذهب إلى مكان آخر. آمل حقاً أن نتمكن من تأهيل ليون إلى دوري أبطال أوروبا، فهذا هو المكان الذي ينتمي إليه".
فترة مثمرة في الدوري الفرنسي
كان الانتقال إلى فرنسا بمثابة انطلاقة جديدة ضرورية في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، الذي واجه فرصًا محدودة في ملعب سانتياغو برنابيو في وقت سابق من الموسم.
كان تأثيره في الدوري الفرنسي فوريًا، حيث سجل المهاجم بالفعل 10 أهداف في أول 13 مباراة له مع ليون في الدوري الفرنسي.
يأتي هذا الانتعاش بعد فترة محبطة حيث كان وقت لعب إندريك محدودًا في إسبانيا، مما أدى إلى قلق عام من جانب معسكره. وكان والده، دوجلاس سوسا، قد أعرب سابقًا عن إحباطه، مشيرًا إلى أن الدقائق المحدودة في الدوري الإسباني قد أعاقت فعليًا تقدم نجم بالميراس السابق.
التفضيلات التكتيكية ومعضلة ريال مدريد
في حين لا يزال مستقبله محل تكهنات مكثفة، فإن إندريك واضح تمامًا بشأن الطريقة التي يفضل أن يتم إشراكه بها على أرض الملعب. فقد ظل صريحًا بشأن رغبته في قيادة الهجوم كلاعب هجوم مركزي تقليدي بدلاً من أن يتم دفعه إلى الأجنحة.
وقال مؤخرًا: "رقم القميص المفضل لدي هو 9، وأشعر بأكبر قدر من الراحة عندما ألعب في الوسط، لكنني أريد فقط أن ألعب، بغض النظر عن الطريقة". وقد تسبب هذا التفضيل في صعوبة الاختيار بالنسبة لمدرب ريال في حال عاد اللاعب إلى تشكيلة الفريق المليئة بالفعل بخيارات هجومية من الطراز الرفيع.
الغموض يكتنف العودة في الصيف
يتعين على ريال مدريد الآن أن يوازن بين إعادة دمج اللاعب البرازيلي في تشكيلة الفريق الأول أو السماح له بمواصلة تطوره في بيئة يضمن فيها مكانه الأساسي.
من المرجح أن يلعب ترتيب ليون النهائي في الدوري دوراً كبيراً في هذه المفاوضات، حيث أن جاذبية دوري أبطال أوروبا قد تدفع جميع الأطراف إلى الموافقة على تمديد العقد.
مع وجود أندية أوروبية عملاقة أخرى تراقب الوضع، ستكون فترة الانتقالات القادمة لحظة حاسمة بالنسبة لإندريك. في الوقت الحالي، يظل المهاجم مركزاً على إنهاء الموسم بقوة في فرنسا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.