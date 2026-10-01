وسط تردد برشلونة .. ريال مدريد يتحرك لتكرار "خطة كوناتي" مع فيرجيل فان دايك

مع اقتراب عقده على الانتهاء مع ليفربول، أصبح فيرجيل فان دايك أحد أبطال فترة الانتقاالات الصيفية القادمة بالفعل، وسط ترقب عالمي لما سيفعله المدافع الهولندي المخضرم.

ريال مدريد وبعض أندية دوري روشن السعودي، وصولًا بميلان ويوفنتوس، الجميع يريد التعاقد مع فان دايك رغم بلوغه من العمر 35 عامًا.