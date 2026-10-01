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AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
محمد سعيد و علي سمير
ترجمه

وسط تردد برشلونة .. ريال مدريد يتحرك لتكرار "خطة كوناتي" مع فيرجيل فان دايك

فيرجيل فان دايك
إبراهيما كوناتي
ريال مدريد
انتقالات
الدوري الإسباني
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
ميلان

صفقة مغرية بالنسبة لفلورنتينو بيريز

مع اقتراب عقده على الانتهاء مع ليفربول، أصبح فيرجيل فان دايك أحد أبطال فترة الانتقاالات الصيفية القادمة بالفعل، وسط ترقب عالمي لما سيفعله المدافع الهولندي المخضرم.

ريال مدريد وبعض أندية دوري روشن السعودي، وصولًا بميلان ويوفنتوس، الجميع يريد التعاقد مع فان دايك رغم بلوغه من العمر 35 عامًا.

  • ريال مدريد يستهدف صفقة من ليفربول

    ريال مدريد قرر دخول السباق للتعاقد مع فان دايك، الذي لا يزال مستقبله مع ليفربول غامضًا. المدافع الهولندي، البالغ من العمر 35 عامًا، يعيش الجزء الأخير من عقده الذي ينتهي في 2027. ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن النادي الإنجليزي لم يقدم بعد عرضًا لتجديد عقد قائده، ما يوحي بأنه قد يسمح له بالرحيل مجانًا.

    بالنسبة إلى فلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد، فإن فكرة التعاقد مع أحد أكثر المدافعين تتويجًا بالألقاب في العالم مجانًا تمثل فرصة مغرية للغاية. فقد غيّر النادي استراتيجيته في السنوات الأخيرة، معتمدًا على ضم لاعبين من الطراز الرفيع ممن تقترب عقودهم من الانتهاء لتعزيز صفوفه مع ضبط النفقات.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    تكرار صيغة كوناتي

    يضع ريال مدريد عينه على فيرجيل فان دايك، مقتنعًا بأنه قادر على تكرار نجاح إبراهيما كوناتي، الذي وصل في الصيف بنظام انتقال حر.

    ومع وجود ركيزة سابقة من ركائز ليفربول في صفوف الفريق بالفعل، فإن قدوم فان دايك سيضمن تفاهمًا فوريًا في قلب الدفاع، وهو استمرار تكتيكي يرى جوزيه مورينيو أنه ضروري للحفاظ على هيمنة ريال مدريد في إسبانيا وأوروبا.


  • قد يسد فان دايك الفراغ الوشيك في الدفاع

    الاهتمام بفان دايك ليس مجرد واجهة؛ فهناك حاجة لسد النقص في التشكيلة. ومع اقتراب نهاية عقد أنطونيو روديجر، يبحث النادي عن بديل رفيع المستوى جاهز للعب فورًا.

    ويقدّم فان دايك، الوصيف في الكرة الذهبية 2019، خبرة ورؤية في اللعب وحضورًا بدنيًا لا يزال على مستوى عالٍ، وهو مثالي كتدعيم فوري في العاصمة الإسبانية لترميم دفاع الميرنجي.

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  • تردد فليك في برشلونة

    يبدو ريال مدريد مهتمًا باللاعب المخضرم، لكن لدى برشلونة فكرة مختلفة. فقد تم اقتراح اللاعب كحل دفاعي، إلا أن هانزي فليك غير مقتنع. فالمدرب الألماني، المركّز على الشباب، يرى أن لاعبًا يبلغ 36 عامًا وقت التعاقد معه قد يعرقل تطور مواهب لا ماسيا.

    وبخصوص فان دايك، كما ذُكر،هناك العديد من الفرق الأخرى المهتمة به. وسيكون على الهولندي أن يقرر مستقبله نظرًا لتلقيه عروضًا متنوعة للغاية، ومن بينها عرضا ميلان - الذي يتابع تطورات وضعه التعاقدي منذ فترة طويلة - ويوفنتوس، وفقًا لما كشفت عنه لا جازيتا ديلو سبورت.